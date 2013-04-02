Kadın doktora saldıran sanıklara 20 yıl hapis

Adana'da, kadın doktor ile güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan birine 11 yıl 2 ay 17 gün, diğerine 9 yıl 6 ay 17 gün hapis cezası verildi.

Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 14 Ekim 2010'da Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Perihan Yasemen Canöz ve güvenlik görevlilerini darp ederek bıçaklı saldırıda bulundukları iddia edilen tutuksuz sanıklar İlhan Y. ile akrabası Ömer A. katıldı. Dr. Canöz ile avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Sanıklardan Ömer A, suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi. İlhan Y. ise hastalanan oğlu Ayaz Metin Y'yi üç gün boyunca hastanelere götürdüklerini, ancak çare bulamadıklarını, olay günü de çocuğuyla tam olarak ilgilenilmediğini düşünerek kasıt olmaksızın görevlilerle tartıştıklarını anlattı.

"Canımın bir parçası oğlumun o halinin yarattığı ruh haliyle, kesinlikle kasıt olmadan bu olaylar gerçekleşti'' diyen İlhan Y. de beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Ömer A'ya ''Huzurda hakaret, nitelikli tehdit, kamu görevlisine etkin direnmede bulunmak, kamu malına zarar vermek ve 6136 sayılı yasaya muhalefet'' suçlarını işlediği gerekçesiyle 11 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi.

İlhan Y'ye da ''Huzurda hakaret, nitelikli tehdit, kamu görevlisine etkin direnmede bulunmak'' suçlarından 9 yıl 6 ay 17 gün hapis cezası verilmesine karar verildi.



Döner bıçağıyla tehdit



İddiaya göre, yüksek ateş şikayetiyle 14 Ekim 2010'da Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Ayaz Metin Y'nin akrabası Ömer A, acil serviste görevli çocuk doktoru Perihan Yasemen Canöz ile tartışmış, hasta yakınlarının dışarı çıkmasını isteyen Canöz'ü giysileri arasında sakladığı döner bıçağı ile tehdit etmişti.

Ayaz Metin Y'nin babası İlhan Y. ise güvenlik görevlileri Barış O. ve Mehmet G'ye bıçakla tehditte bulunmuş, İlhan Y. ve Ömer A, müdahale eden polis ekiplerine de direnmişti.