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'Kadın' dizisinin setini bastılar, "Seni öldürmek istiyoruz" dediler!

''Seni öldürmek ve boğmak istiyoruz ama çok tatlısın!''

12 Nisan 2018 15:28

Kadın dizinin en "nefret" edilen karakteri Şirin'i canlandıran Seray Kaya'ya sosyal medyadan ve seti basıp ''Seni öldürmek istiyoruz.'' dendiği kaydedildi.

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Kadın dizisi salı günlerine damga vuruyor.

Medyaradar'da yer alan habere göre, dram dizisi olan ve seyirciyi ekrana kilitleyen dizinin başarılı olmasındaki etkenlerden birisi de Seray Kaya'nın canlandırdığı "Şirin" karakteri... Seray Kaya,  "yeni neslin "Erol Taş'ı" olarak görülürken zaman zaman kötü muameleyle de karşılaştığını ve bir gün bir kişi seti basıp hesap sorduğunu açıkladı.

Seray Kaya olayı şöyle anlatıyor: “Seni öldürmek ve boğmak istiyoruz diyenler oluyor, hemen ardından da ‘Ama çok tatlısın’ diyorlar. Sette başıma çok ilginç bir olay geldi, sanırım hiç unutamayacağım. Çekim sırasında bir hanımefendi yanıma geldi. ‘Bu rolü seçmek için çok düşündün mü?’ dedi. ‘Severek kabul ettim’ dedim. ‘Şirin’i seviyorsunuz yani öyle mi?’ diye ısrar etti. Bana inatla hesap sordu. Ekip arkadaşlarım bile çok şaşırdı. Ardından ‘Biraz iyi olmayı deneyin’ dedi ve gitti. Şirin’le ilgili iyi bir şey duymadım henüz. Erol Taş ile kıyaslanıyorum ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Yeni jenerasyonun Erol Taş’ı benim.”

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