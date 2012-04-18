Kadın diplomatlardan Esma Esed'e mektup: Kocanı durdur!

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Peter Wittig'in gazeteci eşi Huberta von Voss-Wittig ve İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sheila Lyall Grant öncülüğünde hazırlandığı öğrenilen videolu mektupta, Esed'in eşi Esma Esed'den, Suriye'deki olaylara seyirci kalmayı bırakıp şiddete son vermesi yönünde eşine baskı yapması çağrısı yapıldı.

Youtube'da gösterilen video filmi izleyenlerden Esma Esed'e yönelik hazırlanan mektubu internet üzerinde imzalamaları isteniyor.

Mektupta kısaca şu ifadelere yer veriliyor:

"Sevgili Esma. Bazı kadınlar modaya ve imajlarına, bazıları ise kendi halkına önem verir ve ayakta kalmak için mücadele eder... Biz dünya kadınları olarak Esma Esed, senden, Suriye liderinin eşi olarak sorumluluk almanı istiyoruz. Ülkende yüzlerce çocuk çoktan öldü, on binlercesi yaralandı, yerlerinden oldu ve hepsi ağır bir travma geçiriyor. Senden barış için ve akan kanı durdurmak için sesini yükseltmeni bekliyoruz. Olaylara seyirci kalmayı bırak. Halkın için ayağa kalk, sesini duyur. Bir kadın, eş ve küçük çocuklara sahip bir anne olarak senin vazifen, ülkende bir iç savaş çıkmasını engellemektir. Zaten çok bekledin. Artık harekete geç. Kocanın arkasına saklanmayı bırak."

Video filmde 36 yaşındaki şık Esma Esed'in fotoğraflarının yanında, Suriye'de şiddet olaylarında yaralanan, hayatını kaybeden çocuklar, kadınlar, insanlar gösteriliyor.