Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan 'Vekili Meclise Bekliyorum-Meclis Açılsın' eylemi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, 13 Eylül Pazar günü saat 11.00'de Meclis Milli Egemenlik Parkında, “Vekili Meclise Bekliyorum-Meclis Açılsın" eylemi yapacaklarını bildirdi.

Terörün siyasi iradinin olmadığı yer ve zamanda etkili olduğuna dikkat çeken Güllü, “Amacımız, son günlerde ülkemizde yaşanan kaos ortamına rağmen TBMM’nin olmasıdır. 7 Haziran sonrası 550 milletvekili seçilmiş olmasına rağmen bugün çalışmıyor görüntüsüyle Demokrasinin de dondurucuya konuldu düşüncesine yol açmaktadır” dedi.

'Gözlerimizi kapattığımızda gördüğümüz tek şey cenazeler'

Dernek Başkanı Güllü’nün yazılı açıklaması şöyle:

"7 Haziran 2015 tarihinden önce ki günleri hatırlamanızı istiyoruz. Kapatın gözlerinizi ve hayal edin lütfen. Ama edemiyorsunuz değil mi. O kadar kısa zamanda o kadar acı yaşadı ki beynimiz ve bedenimiz. Gözlerimizi kapattığımızda gördüğümüz tek şey cenazeler.

Kimi bayrağa sarılı kimi kadın çocuk sivil halk cenazeleri.

Sizin hiç babanız öldü mü diye soracak 1 aylık bebek ya da henüz ana karnında ki bebek ilerleyen zamanlarda. Cevaplarınızı şimdiden hazır edin bulabilirseniz tabi ki! Ya da 20’li yaşlarında terörde evladını kaybeden anaya nasıl bir cevap vereceksiniz özledim dediğinde.

'Dışarıdan bakılınca ülkemizin provokasyona nasıl da kolay geldiğini görebiliyoruz'

Çocuklarıyla geride kalan eşe nasıl bir masal anlatacaksınız. Kızının elinde yitip giden babanın geride kalanına neler söyleyeceksiniz. Ölüsüne yanmak yerine kızının cesedinin kokmaması için çabalayan ananın bir daha psikolojisi düzelecek mi sanıyorsunuz.

Daha düne kadar Suriye Irak örneklerinde vah vah diyen taraftık. Şimdi dışarıdan bakılınca o azametli ülkemizin provokasyona nasıl da kolay geldiğini görebiliyoruz.

Siyasi partilere saldırmak da neymiş. Partilere oy veren insanları terörist ilan etmek, yakıp yıkmak geçer akçe mi? Hele gazete basmak orada ekmek için çalışanlara korku dolu saatler yaşatmak neyin göstergesi. Ya da köşe yazılarıyla alenen tehdit etmek.

'Bildiğimiz bir şey var ki bu acı biz kadınların yüreklerine fazla'

Neredeyiz biz? Kadınlar olarak dumura uğrayan beynimizle soruyoruz. Neredeyiz. Cevap bulamıyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki bu acı biz kadınların yüreklerine fazla.

Kazananı olmayacak savaşın durdurulması ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde demokratik siyaset yoluyla sorunlara çare aranması iradesine ihtiyaç var. Bunu sağlayacak tek yer TBMM.

O halde 7 Haziran da oluşan tablodaki milletvekilleri nerede? Ya da daha açık soralım bunca olay yaşanırken polis asker sivil ölümlerinin 120 olduğu bu günlerde yasama ne yapıyor.

Seçim hükümetinin yaptığı akıl dışı uygulamalara seyirci kalmaktan başka."