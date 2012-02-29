Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan 'kadına şiddet' yasasına tepki

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

Şiddete karşı aile bireylerini korumayı öngören tasarı TBMM’de görüşme maratonuna hazırlanırken, kadın örgütlerinden tepki geldi. 'Taslak metinde yer alan önemli düzenlemeler tasarıdan çıkarıldı’ diyen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, ‘Bütün gösterdiğimiz emekler boşa çıktı. Bakanlık, sivil kitle örgütlerinin önerilerini tasarıdan çıkarmış” dedi.



“Kadın ‘birey’ olarak tanımlanmıyor”



Dernek başkanı Güllü’ye göre tasarıda kadın ‘somut’ kavramdan çıkarılarak ‘soyuta’ indirgeniyor. Kadınlar, taslak metinde ‘birey’ olarak tanımlanırken tasarıda ‘kişi’ olarak yer aldı. Güllü, “Tasarı, böylelikle ‘Kadını birey olma özelliğinden ayırarak sadece ailenin bir kişisi olarak görülmesine zemin oluşturuyor’” dedi.



236 örgütün emeğini yok saydılar



Dernekten yapılan açıklamada, “Kadını birey olma özelliğinden ayırarak sadece ailenin bir kişisi olarak görme çabalarını yansıtan yasa taslağını kabul etmemiz mümkün değildir. Hazırlanması aşamasında 236 sivil toplum örgütünün emek ve çabalarını yansıtan taslak tamamıyla değiştirilmiştir. Kanunun adını ailenin korunması olarak değiştiren zihniyet evli olmayan, birlikte yaşayan, nişanlı ya da nişanlı olmayan, evlilik birlikteliği olmayan ve beraber yaşayan kadınları korumayı hakimlerin inisiyatifine bırakmıştır” denildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’ndan şiddete karşı aile bireylerini korumayı öngören tasarıya tepkiler şöyle:



“Hakaret ve şiddet tehdidi yok”



- Amaç, kapsam ve temel ilkeler bölümünde kapsam sınırları daraltıldı. Bu nedenle yorum daralacağı için sorunun çözümü aşamasında bir handikap olacaktır.

- Tanımlar bölümünde bakanlık, hakim ve şiddet tanımlarını görüyoruz. Bu maddede de tanım eksikliği yapılmış. Ayrıca madde ile başlayan ve tasarıda sürekli telaffuz edilen birey kelimesinin yerini kişi almıştır.

- Önleyici tedbirler bölümünde aşağılama, hakaret, şiddet tehdidi gibi detaylar atlanarak sadece şiddet ve korkuya yönelik söz ve davranışlar da bulunmak tarif edilmiştir.



İhbar kaldırıldı



- İhbar tamamen kaldırılmıştır. Eskiden kişiler resmi makamlara ihbarda bulunabiliyordu.

- Hakim tarafından resen karar ve en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek tanımlaması da kaldırılmıştır.



Süresiz koruma çıkarıldı



- Yine süresiz koruma kaydı çıkarılmış. Ancak tedbir de res’en kelimesi olumlu olmuştur. Hakimin tedbir kararını dosyanın kaydedildiği gün gibi önemli bir bölüm yasada yok. Bakanlığın barınma amaçlı yerleri ve sosyal tesisler yasaya girdi.



Pozitif ayrımcılık yok



- Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının insan hakları, kadın erkek eşitliği gibi konulardaki eğitim taslakta çıkarılmış. Eğitim konusu önemsenmiyor.

- ‘İzleme merkezlerinde kadın istihdam edilir’ hükmü çıkarılarak Anayasanın 10. maddesine referandumla yerleştirilen pozitif ayrımcılık yapılmamıştır.

- Mali hükümler başlığı altında fail nafaka ödentilerin de sadece ücreti ile sorumlu tutulmuş Taşınır taşınmaz mal varlığı ile sorumluluğu kaldırılıyor.

- Geçici maddede belirtilen ‘İzleme Merkezleri’nin kurulacağı illerin adları yazılmadı.