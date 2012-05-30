Kadın Dernekleri Federasyonu: Tecavüz, ensest mağdurları ne yapacak?

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara





Türkiye Kadın Dernekler Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Anne ve babasıyla utandığı için aile hekimine gidemeyen kadınlar var. Tecavüz mağdurları ne yapacak. Ensest mağdurları ne yapacak. Biz, utanan ve sıkılan bir toplumuz” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın sezaryen ve kürtaj açıklamalarının bir plan ve programın ürünü olduğuna dikkat çeken Güllü, son dönemin vahşeti olarak nitelendirilen eşinin üzerine kızgın yağ döken koca olayını hatırlattı. Güllü “Son birkaç günde kadına yönelik şiddetin en vahşice olanını yaşadık. Sadistçe bir işkence yapıldı. Karısının üzerine kızgın bir yağ döktü. Kadın cinayetlerinde yüzde 140’ün üzerinde artış var. Ama Başbakan kadınlara dönüp, 'Arkanızdayım. Merak etmeyin' demedi. Erkeklere de bir kez bile çağrıda bulunarak 'Şiddet yapmayın demedi'" diye konuştu.



Tecavüz, ensest mağdurları ne yapacak



Van depreminden sonra, utandıkları için kadınların önemli bölümünün ‘tuvalet’ sıkıntısını anlatamadıklarına dikkat çeken Güllü, “Anne ve babasıyla utandığı için aile hekimine gidemeyen kadınlar var. Tecavüz mağdurları ne yapacak. Ensest mağdurları ne yapacak. Biz, utanan ve sıkılan bir toplumuz” dedi.

Güllü, yapılacak sınırlamaların aile içi şiddeti daha artıracağını, eğitimsiz, sağlık hizmetlerine ulaşamayan, kocası işsiz kadınların olumsuz etkileneceğini söyledi.