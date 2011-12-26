Kadın dernekleri: Beklerken 208 kadın daha öldü!

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208 kadın yaşıyor olabilirdi





ntvmsnbc'nin haberine göre; hükümet, Türkiye’nin gündemindeki en önemli sorunlardan kadına yönelik şiddete neşter vurmaya hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin yılın son toplantısını 28 Aralık’ta kadın örgütleriyle yapacak. Bu toplantıda kadına yönelik şiddeti engelleyecek yasa taslağı masaya yatırılacak.Haklı Kadın Platformu, yasa taslağında, şiddet olaylarında uzlaşma ve arabuluculuk yapılamayacağına ilişkin açık hükümler bulunmasını talep ediyor. Radikal gazetesinin haberine göre, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ise kendilerinin hazırladığı yasa teklifinin milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulduğu 4 Mart 2011’den itibaren yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili rakamları Bakan Şahin’e sunacak. Mart-kasım arasını kapsayan verilere göre 208 kadın, yasa beklenirken aile içi cinayet kurbanı.Kadın dernekleri tepkili. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü, “Yasa çıksa en azından adli mercilerin uygulama fırsatları doğacaktı” derken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Berna Görgülü “Yasa çıksaydı birçok kadına koruma verilebilirdi” diyor.Yasanın TBMM Başkanlığı’na sunulduğu 4 Mart 2011 tarihinden bu yana 208 kadın cinayete kurban gitti. 2011 Mart: 28 kadın öldürüldü, 8 kadın şüpheli intihar etti.2011 Nisan: 21 kadın öldürüldü, 7 şüpheli ölüm, 8 şüpheli intihar, 8 intihar girişimi, 12 kadını öldürmeye teşebbüs, 2 yaralama, 14 tecavüz.2011 Mayıs: 27 kadın öldürüldü, 3 şüpheli intihar.2011 Haziran: 16 kadın öldürüldü, 3 şüpheli ölüm, 3 şüpheli intihar, 4 öldürmeye teşebbüs, 3 silah ve bıçakla yaralama, 5 tecavüz.2011 Temmuz: 20 kadın öldürüldü, 3 şüpheli ölüm, 7 şüpheli intihar, 1 intihar. girişimi, 4 kasıtlı yaralama, 5 öldürmeye teşebbüs, 8 fiziksel şiddet, 3 tecavüz, 1 taciz.2011 Ağustos: 21 kadın öldürüldü, 1 şüpheli ölüm, 6 şüpheli intihar, 9 öldürmeye teşebbüs, 3 tecavüz.2011 Eylül: 32 kadın öldürüldü, 7 şüpheli ölüm, 5 şüpheli intihar, 2 kasıtlı yaralama, 17 tecavüz.2011 Ekim: 27 kadın öldürüldü, 5 şüpheli intihar, 3 şüpheli ölüm.2011 Kasım: 16 kadın öldürüldü, 1 şüpheli ölüm, 3 şüpheli intihar, 3 öldürmeye teşebbüs, 1 kasıtlı yaralama, 1 intihar girişimi, 3 fiziksel şiddet, 9 tecavüz.