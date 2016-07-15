Kadın dernekleri: AYM'nin kararı devlet eliyle çocuk istismarının yolunu açacak

AYM’nin, 15 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı gerçekleştirilen her tür cinsel davranışı ‘cinsel istismar’ sayan TCK hükmünü iptal etmesi tepki çekti. Kadın dernekleri ve hukukçular kararın zaten büyük bir sorun olan istismarı artıracağı görüşünde. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, '15 yaş' hükmünün iptal edilmesiyle birlikte "tecavüzcüyle evlilik getireleceğini" belirtirken "Devlet eliyle çocuk istismarının yolu açılacak" dedi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) çocuk istismarına cezayı ‘orantısız’ diye iptal eden kararı kadınları ayağa kaldırdı. Hukukçular da karara sert tepki gösterdi. AYM ve Yargıtay kararlarına kadın dernekleri ve hukukçular ile siyasilerin tepkileri şöyle:

İki iptal AİHM yolunda

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"Bu kararlar ışığında, tecavüzcüyle evlilik geri getirilecek. Devlet eliyle çocuk istismarının yolu açılacak. Türkiye’de kadınların yaşam alanı daraltılıyor. Cumhuriyetin kazanımları teker teker ellerinden alınıyor. İstanbul’da 16 gün önce işten evine dönen 30’lu yaşlarda bir kadın apartman girişinde tacize uğradı. Komşuları müdahale bile etmedi. AYM kararına imza atanların hepsi erkek. İmzacı beyler, size sormak istiyorum. Sizin 12 yaşında kızınız ya da torununuz var mı? AYM’nin iptal kararları ışığında, ‘15 yaşındaki çocuğa diyoruz ki; tecavüze rızası vardır suç olarak kabul etmeyelim. Hatta evlendirelim. Evlendirdikten sonra beş yıl jandarmalık yapalım. Evlilik devam ettiyse tamam biz görevimizi yaptık. Ceza vermeyelim diyelim. Cezaları da kademeli daha az verelim. Bu, devlet eliyle çocukları cinsel istismara itmek demek değil mi? Ensest araştırmamıza göre yüzde 40 oranında ensest, çoklu tecavüzler varken, yeniden tecavüzcüyle evlilikte cezasızlığın getirilmesi, cezaların indirilmesi akıl almaz facialar doğurur. Türkiye için faturası çok ağır olur. Bir nesli yok eder."

"Abesle iştigal"

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran "15 yaşındaki çocukta rıza aramak abesle iştigaldir" deyip şöyle konuştu:

"AYM’nin iptal kararı, altı ay içerisinde benzer bir düzenleme yapılmadığı takdirde 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın artık cinsel istismar suçu olarak işlem görmeyeceği anlamına geliyor. Cinsel istismara maruz kalmış 15 yaşından küçük çocuklarda rıza aramak, en hafif tabiriyle abesle iştigaldir."

"Çok vahim bir karar"

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahar Gökler:

"Çocuk haklarına tamamen aykırı, çocuk istismarı suçlarını artıracak bir karar. Bu şekilde çocukları nasıl koruyacağız bilmiyorum. Her şeyden evvel uluslararası sözleşmelerce 18 yaşın altındaki her bireyin ‘çocuk’ kabul edildiği açıktır. Cinsel tacizde çocuğun rızası diye bir durum asla söz konusu olamaz. Çok vahim bir karar."

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Avukat Nazan Moroğlu:

"İptal kararı, büyük sorunlara yol açacaktır. Çocukların her türlü taciz ve tecavüze korunmasız bırakılmış hale getirilmesine, kız çocuklarının eğitimden yoksun kalarak küçük yaşta evlendirilmesine yol açacak. Çocuklar yeniden mağdur edilirken bu suçların failleri de özgür bırakılmış olacak."