"Kadın değiliz, futbol oynuyoruz" sözleriyle tepki çeken Emre Can özür diledi

Juventus, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Valencia'yı 2-0 yenerken; maçın önüne geçen an Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kartla oyun dışına atılması oldu. Karşılaşma sonrası ise Juventuslu oyuncu Emre Can'ın pozisyon hakkındaki yorumu dikkat çekti "... kadın değiliz, futbol oynuyoruz" Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından bir mesaj yayımlayan Emre Can, kullandığı ifadelerlerden dolayı özür diledi.

Cristiano Ronaldo, İtalya Ligi'nde Juventus'un Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçta galibiyet gollerini kaydedip Çizme'de siftah yaparken; Şampiyonlar Ligi'nde de Siyah-beyazlılar ile ilk maçına çıktı. Transfer döneminde 112 milyon Euro'luk bir maliyetle İtalyan ekibinin yolunu tutan Portekizli, Valencia ile oynadıkları ve 2-0 Juventus'un galibiyetiyle tamamlanan maçın 29. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Ceza sahası içinde Jeuson Murillo ile mücadelesi sonrası rakibi yerde kalırken; Portekizli Valencia'lı oyuncunun kafasına dokunarak kalkması yönünde hareket yaptı. Karşılaşmanın Alman hakemi Felix Byrch yardımcılarına danışarak Cristiano Ronaldo'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Kariyerinde daha önce 10 kez oyundan atılan; ancak ilk kez Valencia karşısındaki kırmızı kartla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ihraç edilen Ronaldo'nun pozisyonuyla ilgili dikkat çekici yorum Emre Can'dan geldi.

"Kadın değiliz, futbol oynuyoruz"

Türk asıllı Alman oyuncu, karşılaşma sonrası Alman Dazn televizyonuna pozisyonu değerlendirirken, "Saçını çektiği için oyun dışına gönderilmiş. Kadın değiliz, futbol oynuyoruz" dedi. Emre Can, Ronaldo'ya destek çıkarken, "Bunun için kırmızı kart veriyorsanız, her şey için verirsiniz. Yüzde 100 kırmızı kart değildi" yorumunu yaptı. Emre Can'ın açıklamalarına sosyal medyadan bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

Alman oyuncunun ayrımcı ifadelerine yapılan yorumlar arasında bir kullanıcının, "Juventus kadın futbol takımı İtalya şampiyonu. Biri Emre'ye ayrımcı ifadelerinin utanç verici olduğunu söyleyebilir mi? Ayrımcılık futbol ve her yerde utanç vericidir" sözleri dikkat çekti.

Emre Can'dan özür mesajı

Sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Emre Can, "Geçen gece maçtan sonra yaptığım yorumlarla ilgili bir açıklama yapmak isterim. Cristiano'nun oyundan atılmasıyla ilgili açıklamam tepkilere neden oldu. Beni tanıyan herkes benim kadınlara ve eşitliğe yönelik saygımı bilir. Amacım, takımımızın oyununu etkileyen yanlış bir kararı eleştirmekti. Yaptığım yorumlar herhangi bir zarar verdiyse içtenlikle özür dilerim" dedi.

UEFA'dan soruşturma

UEFA, Ronaldo'nun kırmızı kart görmesiyle ilgili disiplin soruşturması başlattı. Ancak sonuç önümüzdeki haftadan önce açıklanmayacak. UEFA, kurallarına göre kırmızı kart gören oyuncular yanlış isme kart çıktığı kanıtlanmazsa otomatikman bir maç men cezasına çarptırılıyor.

Juventus, Ronaldo konusunda UEFA'ya savunma yapacak ve anın video'larının yanısıra takım arkadaşlarının da tanıklığını gösterecek. UEFA, Ronaldo ve Juventus'u haklı bulduğu takdirde, Portekizli bir maç men cezasıyla kurtulabilecek. Bu durumda İsviçre'nin Young Boy, takımıyla oynanacak maçta forma giyemeyecek Ronaldo, yıldızının parladığı Manchester United ile yapılacak karşılaşmada takımındaki yerini alabilecek.

Bu durumda, 23 Ekim'de oynanacak karşılaşmaya çıkabilecek Ronaldo, Real Madrid'e gittiği 2009'dan bu yana ikinci kez Old Trafford çimlerine ayak basacak.