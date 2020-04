Kadın cinayetlerinin gittikçe arttığı Meksika'da kadınlar yarın ulusal greve çıkacak

Meksika'da kadınlar ülkede gittikçe artan kadın cinayetlerine karşı yapılacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünün ardından 9 Mart Pazartesi için ulusal bir kadın grevi planlıyor. Kadınlar, yarın ülke çapında grev yaparak evlerinden çıkmayacak.

Meksika'da kadına yönelik şiddet olayları git gide artarken ülkede örgütlenen feminist hareket hükûmeti kadına şiddete karşı somut adımlar atmaya çağırıyor. Circulo Violete (Mor Daire) isimli kadın örgütünün kurucularından Caroline Barrales, "Sessizce oturup bir kadının daha cinayete kurban gitmesini ya da tecavüze uğramasını kabul etmeyeceğiz" dedi.

Meksika'daki kadınların büyük eylemlerinden biri 14 Şubat 2020'de gerçekleşmişti. Kadınlar 14 Şubat Sevgililer Günü'nde başkentte maskelerle sokaklara çıkarak Başkanlık Sarayı önünde kan rengi boyalarla eylem yapmıştı. Tijuana kentinde ise kadınlar ABD ile en kalabalık olan sınırı kapatma girişiminde bulunmuşlardı.

Aktivistler bugün de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar için ülke çağında bir yürüyüş planlıyor. 9 Mart Pazartesi günü ise ülkedeki 20 milyon kadına katılma çağrısının yapıldığı 24 saatlik bir grev organize edilecek.

“I think it will be a really important moment to show our muscles,” said Soraya Vázquez, a human rights lawyer who has been part of Tijuana’s feminist movement since the 1980s and called the current mobilization unprecedented in the city’s history.