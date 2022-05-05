Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Nisan ayında 24 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, nisan ayında 24 kadının öldürüldüğünü, 16 kadının şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Raporda, katledilen 24 kadından 13’ünün hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemezken 10’unun boşanmak isteme, barışmayı reddetme, evlenmeyi reddetme, ilişkiyi reddetme gibi bahanelerle öldürüldüğü belirtildi. 1 kadın ise ekonomik bahanelerle öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından açıklanan verilere göre nisan ayında öldürülen 24 kadının 11’i evli olduğu erkek, 3’ü akrabası, biri eskiden birlikte olduğu erkek, 7’si eskiden evli olduğu erkek, biri oğlu ve biri tanımadığı biri tarafından öldürüldü.

Ayrıca kadınların 15’i evinde, 4’ü sokak ortasında, biri arabada, biri iş yerinde, biri parkta ve biri ise ıssız bir yol kenarında katledildi.