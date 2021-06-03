Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Mayıs ayında 17 kadın erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Mayıs ayında 17 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, 20 kadının ise şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, erkek şiddetinin mayıs ayı bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bu ayki rapora göre, 17 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 20 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını kaybetti. Katledilen 17 kadından 10’unun hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemezken, 7’si kendi hayatlarına dair karar almak isterken (boşanmak istemesi, barışma ve evlenmeyi reddetmesi) öldürüldü.

Kadınların yüzde 59'u evinde öldürüldü

Rapora göre, 17 kadının 2’si oğlu, 1’i tanıdığı, 1’i babası, 7’si evli, 3’ü boşandığı, 1’i birlikte olduğu, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek tarafından katledildi. 1 kadının ise faille olan yakınlığı tespit edilemedi. Katledilen kadınların 10’u evinde, 2’si sokakta, 1’i arazide, 1’i ıssız yerde katledilirken, 3 kadının öldürüldüğü yer belirlenemedi. Bu ay kadınların yüzde 59’u evlerinde yaşamını yitirdi.

Devletin görevi

Raporda kadına yönelik şiddet ve katliamlara ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Öldürülen kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor. Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleri gerçekliğini açıklamakla birlikte, kadın cinayetlerini durdurmak için somut çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi de devletin görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi için de ilgili tüm bakanlıkların, tüm mekanizmaların harekete geçirilmesi için mücadeleye devam edeceğiz.”