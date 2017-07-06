Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu haziran ayı raporundan: 35 cinayet, 47 cinsel şiddet!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadına yönelik şiddete dair haziran ayı raporunu açıkladı. Platform, haziran ayında erkekler tarafından 35 kadının katledildiğini, 47 kadına cinsel şiddet uygulandığını ve 17 çocuğun istismara maruz bırakıldığını belirtti.

BirGün'de yer alan habere göre açıklamada, “Haziran ayında daha önce karşılaştığımız vakalara tekrar tekrar şahit oluyoruz. Ayşegül Terzi de olduğu gibi kadınların yaşam tarzına yönelik saldırılar artıyor, çocuklar Irmak gibi istismara uğradıktan sonra öldürülüyor. Kadın cinayetleri vahşetiyle beraber artıyor, koruma altındaki kadınlar öldürülüyor, kadın cinayetlerindeki vahşetin bir başka boyutu olan faili meçhul cinayetler artıyor. Bu yıl kadın cinayetlerinde en yüksek rakamları görüyoruz” denildi.

“Kadınlar boşanmak istediği için, kendi hayatına dair karar vermek istediği için, başka bir kadını korumak isterken ya da koruma altındayken öldürülüyor” denilen raporda, “Bu ay öldürülen kadınların yüzde 33’ünün faili belli değil. Basında bu kadın cinayetleri için intihar süsü verilebiliyor. Bizim şüpheli ölüm kapsamında ele aldığımız bu cinayetlerin üzeri örtülmeden, açığa çıkartılması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

Kadın cinayetlerinde silah kullanım oranının da arttığını belirten platform, haziran ayında kadınların yüzde 45’inin ateşli silahla öldürüldüğü açıkladı. Platform, bunun yanı sıra haziran ayında öldürülen kadınların yüzde 43’ünün de 25 yaşın altında olduğunu vurguladı.



17 çocuk istismara uğradı



Yine haziran ayında 17 çocuğun da istismara maruz bırakıldığını kaydeden platform, “Meclis çocuk istismarını araştırmayı reddederken, çocuk istismarıyla bilinen Ensar Vakfı yaz okullarını açmaya devam ederken; çocukların yaşam alanları, yaşam hakları gasp ediliyor, sistematik tecavüze uğruyor, çocuk yaşta hamile kalabiliyorlar” denildi.

LGBTİ+lara dönük nefret söyleminin de arttığını belirten platform, Onur Yürüyüşü haftasının tehditler, engellemeler ve saldırılarla geçtiğini vurguladı.



Tepkiler de çoktu

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Haziran ayı bütün bunlara rağmen tepkilerin de arttığı bir ay oldu. Melisa, Canan gibi kadınların yaşam tarzına yönelik saldırılara; Bursa’da kadına yönelik şiddeti artıracak ‘bayanlara öncelikli vagon’ uygulamasına ülke genelinde toplum ve kadınlar büyük tepki gösterdi. Kadınlar adliyelerde, mahkeme salonlarında, eylemlerle aradığı adaleti, Türkiye’nin ortasından yürütülen bir Adalet Yürüyüşü'yle de dile getirdi. Kadınlara yönelik bu baskı ve saldırılara karşı, devlet yetkililerinden, bakanlıklardan herhangi bir açıklama, somut adım gelmedi.”

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Eşine dışkı yedirmeye çalışan şahıs: ‘Ben de yerim’

Ağrı’nın Patnos ilçesi Andaç köyünde Mehmet Şakir Ş. İsimli adam, eşi Cansu Ş.’yi önce dövmüş ardından da 10 aylık çocuğunun dışkısını yedirmeye çalışmıştı. Bu anları videoya alan ve sosyal medyadan paylaşan Ş., gözaltına alınarak çıkarıldığı Patnos Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Savcılıkta çelişkili ifadeleri dikkat çeken Mehmet Şakir Ş. İfadesinde şu ifadeleri kullandı: “Söz konusu etrafta dolanan video kayıtlarındaki kişinin sesi ve konuşma tarzı her ne kadar benimle aynı ve olayın geçtiği yerde bizim evimiz olarak görünse de söz konusu videodaki Cansu Ş.’ye hakaret ve darp eden, ona zorla 10 aylık çocuğumuzun pisliğini yemesi konusunda ısrar eden kişi ben değilim. İlgili görüntü kaydının ne şekilde ve nasıl yapıldığını bilmemekle birlikte montajlandığını düşünüyorum. Söz konusu eylemleri gerçekleştireceğime kafama sıkarım daha iyidir ve çocuğumun pisliğini de yerim.”