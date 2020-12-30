Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Erkekler, kadınları öldürme cesaretini, İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamayanlardan buluyorlar

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, aynı günde 3 kadının katledilmesinin ardından Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı eylem gerçekleştirdi. Platform üyeleri Aylin Sözer’in evinin önünde cinayetleri protesto etti. Ankara'da eyleme katılanlardan 7 kadın gözaltına alındı. Polisin kadınlara sert müdahalesi tepkiye neden oldu.

Bir günde öldürülen Aylin Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez, Betül Tuğluk için bir araya gelen kadınlar polis müdahalesine tepki göstererek "Kadınları değil, katilleri durdurun" dedi. Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nin etkin bir şekilde uygulanması çağrısı yaptı.

"İstanbul Sözleşmesi’ni uygularsa kadınlar eşit bir şekilde yaşayacak"

Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in Kemal Ayyıldız tarafından katledildiği günde, Selda Taş, Vesile Dönmez, Betül Tuğluk da erkekler tarafından öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de Maltepe'de düzenledikleri eylemde erkek şiddetine son verilmesini istedi. Kadın cinayetlerinin İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması halinde duracağını belirten kadınlar, "Kadın cinayetleri İstanbul Sözleşmesi uygulanırsa duracak. Devlet, iktidar imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’ni uygularsa kadınlar eşit bir şekilde yaşayacak. Erkekler, kadınları öldürme cesaretini İstanbul Sözleşmesini uygulamayanlardan buluyorlar" ifadelerini kullandı.

"Polislerin görevi hakkını arayan kadınlara saldırmak mı?"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim da yaptığı açıklamada, Ankara'da kadın cinayetlerini durdurmak için eylem yapmak isteyenlere yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. Ataselim, "Kadın cinayetlerini protesto etmek isteyen Ankara’daki arkadaşlarımıza polis saldırısı ne demek? Polislerin görevi hakkını arayan kadınlara saldırmak mı" diye konuştu.

Kadın cinayetlerinin durdurulması için İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasının şart olduğunu belirten Ataselim, kadınların ateşli silahlarla öldürüldüğüne dikkat çekerek, bireysel silahlamanın yasaklanması gerektiğini söyledi.

Ankara'da 7 kadın gözaltına alındı

Fidan Ataselim şöyle konuştu:

"Kadın cinayetlerini durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Durdurmayanlar Ankara’da 7 arkadaşımızı gözaltına aldı. Kadın cinayetlerini protesto etmek için bir araya gelen kadınlara polisler saldırdı. Kadın cinayetlerini durdurmak mümkün. Yetkiyi elinde bulunduranlar kadınlar öldürüldükten sonra üzgün ifadeler paylaşmak yeterli değil.

Kadın cinayetlerini protesto etmek isteyen Ankara’daki arkadaşlarımıza polis saldırısı ne demek? Polislerin görevi hakkını arayan kadınlara saldırmak mı? Bizim kimseye bir derdimiz yok. Bu ülkede kadınlar öldürülmesin istiyoruz. Ama gereği yapmayan her siyasetçiyi eleştirmeye hakkımız var. Kadın cinayetlerini durduracak şey İstanbul Sözleşmesi’nin etkin uygulanmasıdır.

Derdimiz kadın cinayetlerini durdurmak, 6284’ü (Ailenin Kornuması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Daire Kanun) ve İstanbul Sözleşmesi'ni etkin uygulatmak. Bir gün içerisinde 4 kadın öldürüldü. İstanbul’da Aylin, Malatya’da Selda Taş, Gaziantep’te Vesile Dönmez, İzmir’de Betül Tuğluk kardeşimiz erkekler tarafından öldürüldü. Kadınların çoğu ateşli silahlarla öldürülen kadınlar. Bireysel silahlanma yasaklanmalıdır."