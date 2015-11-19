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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 22 Kasım'da Tünel Meydanı'nda buluşma çağrısı yaptı

"Sen de gel, kadınları öldürenler, mahkemede kravat taktığı için ceza indirimi almasın diye beraber yürüyelim"

19 Kasım 2015 19:11

Kadın cinayetlerini durdurmak ve kadınların şiddetten korunmasını sağlamak için çalışan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 22 Kasım'da kadın cinayetleri davalarında ceza indirimlerine hayır demek için Tünel Meydanı'nda buluşmak için çağrıda bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, başta kadın cinayetlerinin, sonrasında süren davalarda sanıkların ceza indirimi almasının önüne geçmek, kadınların şiddetten korunmasını sağlamak ve kamuoyunda konuda farkındalık yaratabilmek adına aktif olarak çalışmalar yapıyor ve eylemler düzenliyor.

Kadın cinayetleri davalarına müdahil olan platform, bu davalarda ceza indirimlerin kaldırılmasını talep eden Özgecan Yasası’nın çıkartılmasını için çaba gösteriyor.

Platform, 22 Kasım’da Tünel Meydanı’nda düzenlenecek yürüyüşe, Şenay Gürler tarafından seslendirilen videoda, ‘Sen de gel, kadınları öldürenler, mahkemede kravat taktığı için ceza indirimi almasın diye beraber yürüyelim’ diyerek çağrıda bulundu.

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