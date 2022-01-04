Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 2021'de 280 kadın, erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 Raporu’nu açıkladı. Rapora göre; geçen yıl 280 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 217 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 Raporu’nda, “Bu yıl yaşanan önemli gelişmelerden biri tüm kadınların, çocukların, LGBTİQ+’ların hayatını ilgilendiren İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede imzanın geri çekilmesiydi” denildi.

Platform, rapor ile ilgili, “Bu yıl derlediğimiz verilerde şüpheli kadın ölümlerindeki artışla beraber iki önemli sonuçla daha karşı karşıyayız. Bu yıl işlenen 280 kadın cinayetinde öldürülen kadınların 33’ünün, daha önceden polis ya da savcılığa şikâyette bulunduğu ya da koruma kararı olduğu ortaya çıktı. 33 kadın, yetkililere başvurduğu halde, yetkililerin görevini yerine getirmemesi sonucu erkek şiddetiyle öldürüldü” açıklaması yaptı.

Rapordaki veriler şöyle:

"280 kadının 124'ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü"

“280 kadının 124’ü evli olduğu erkek, 37’si birlikte olduğu erkek, 24’ü tanıdık birisi, 21’i eskiden evli olduğu erkek, 16’sı akrabası, 13’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 13’ü babası, 11’i oğlu, 6’sı kardeşi, 3’ü tanımadığı birisi, 1’i kendisini bir süredir takip eden erkek tarafından öldürüldü. 11 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilemedi.

"Kadınlar çoğunlukla evlerinde öldürüldü"

Kadınların 178’i evinde, 33’ü sokak ortasında, 12’si arazide, 10’u işyeri, 9’u arabada, 8’i ıssız yerde, 6’sı otelde, 2’si apartman girişinde, 2’si parkta, 1’i kömürlükte, 1’i barakada, 1’i okul önünde, 1’i minibüste, 1’i evinin dışındaki tuvalette, 1’i avukatlık bürosunda, 1’i fabrikada, 1’i otoparkta, 1’i evinin önünde, 1’i sağlık ocağı bahçesinde öldürülmüştür. 10’unun öldürüldüğü yer tespit edilememiştir. Bu yıl öldürülen kadınların yüzde 64’ü evlerinde öldürüldü.

"143 kadın ateşli silahla öldürüldü"

134’ü ateşli silahlarla, 93’ü kesici aletle, 31’i boğularak, 8’i darp edilerek, 3’a yakılarak, 2’si yüksekten atılarak, 4’ü sert bir cisimle vurularak, 3’ü aracın altında kalarak öldürüldü. 2 kadının hangi silahla öldürüldüğü tespit edilemedi.

"9 kadın şikayetçi olmuş"

2021 yılında öldürülen kadınların 251’inin koruma kararının olup olmadığı bilinmiyor. 24 kadının uzaklaştırma veya koruma kararı olduğu, 9 kadının polis veya savcılık şikâyeti olduğu, ayrıca öldürülen kadınlardan 30’unun boşanma aşamasında olduğu biliniyor.”

"Şüpheli kadın ölümleri pandemide arttı"

Raporda, “intihar veya doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın ölümleri ve şüpheli bir şekilde ölü bulunan kadın sayısında pandemi süreciyle birlikte çok ciddi bir artış yaşanmaktadır” denildi. Raporda yer verilen şüpheli kadın ölümleri şöyle:

- Şanlıurfa’da 23 yaşındaki Mülkiye Kazan, kaybolduktan 35 gün sonra evinin yakınlarındaki bir köyde ölü bulundu. Mülkiye’nin ölümüyle ilgili tutuklanan M.A.’nın, Mülkiye Kazan’ın son telefon sinyalinin geldiği yerde bulunduğu ortaya çıktı.

- Kocaeli’nde 40 yaşındaki Lola Ibatova, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Lola Ibatova ile birlikte otele gelen M.H., Lola’nın ölümüyle ilgili tutuklandı.

- Diyarbakır’da 16 yaşındaki Reyhan Direkçi, okulunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Resmi kayıtlara intihar olarak geçse de olayda kullanılan silahın emekli polis C.A.’ya ait olduğu öğrenildi.

- 20 yaşındaki Elif Toru, İstanbul’da bir göl kenarında ölü bulundu.

- 26 yaşındaki Garibe Gezer, Mardin’de kaldığı cezaevinde ölü bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Gezer, daha önce cezaevinde işkence gördüğünü ve cinsel saldırıya uğradığını söylemişti. Gezer’in ailesi ve avukatları Gezer’in ölümünün şüpheli olduğunu, hücre cezasında kendisini asmasının mümkün olmadığını ifade etti.

- Diyarbakır’da 2 çocuk annesi olan 23 yaşındaki Şerife Çiçek ölü bulundu.

- Bingöl’de yurtta kalan Şifanur, yurt binasının 4. katından düşerek öldü. Olay yerine gelen savcının, öğrenciler ve yurt görevlilerine kimseye herhangi bir bilgi paylaşmamaları konusunda uyarıda bulunduğu öğrenildi.