Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 2020'de en az 300 kadın öldürüldü

Kadınların 181'i evinde, 48'i sokak ortasında, 15'i işyerinde, 14'ü de arazide, 11'i arabada, 5'i otelde, 4'ü ıssız bir yerde, 1'i odun deposunda, 1'i kuaförde öldürüldü. 20'sinin öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Yüzde 60'ı evlerinde öldürüldü.

170'i ateşli silahlarla, 83'ü kesici aletle, 26'sı boğularak, 10'u darp edilerek, 2'si yakılarak, 1'i kimyasal madde ile, 1'i de yüksekten düşülerek öldürüldü.

2020 yılında öldürülen kadınların 263'ünün koruma kararının olup olmadığı bilinmezken; yalnızca 23 kadının uzaklaştırma veya koruma kararı olduğu, 45 kadının polis şikayeti, boşanma aşamasında olduğu biliniyor.

Kadınların çalışma durumlarının önemli bir belirleyici olduğu belirtilen raporda şu değerlendirme yapıldı:

"Kadınların çalışma durumlarını tespit etmek ise çok zor. Önemli olan bu verinin de basın mensupları tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ay TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ‘ev işleriyle meşgul' kadınların sayısı bir önceki yıla göre 1 milyon 348 bin azaldı. Böylece TÜİK'e göre işgücü dahi sayılmayan kadınların sayısı Eylül 2020’de 10 milyon 056 bin oldu. TÜİK'in verileri bu şekilde açıklaması, kadın işsizliğinin gerçek boyutunun üzerini örtmeye çalışmaktır. Çalışma hayatına alınmayan ya da istihdamdan uzaklaştırılan kadınlar toplumda oluşan toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, şiddet ve kadın cinayetleri tehlikelerine karşı daha korunmasız hale gelmektedir. Ulaşılabilen veriye göre kadınların 45'i bir işyerinde çalışıyor ve 247 kadının çalışma durumu bilinememektedir.”