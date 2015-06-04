Arjantin'de binlerce kadın, kadın cinayetlerine karşı sokağa döküldü

Arjantin’de 2014 yılında 277 kadın cinayete kurban gitti. Çoğunun faili ise partnerleri. On binlerce kadın dün kadın cinayetlerini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires ve diğer kentlerde binlerce kadın, kadınlara yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etmek için yürüdü. Meclis binası önünde eylem yapan kadınlar kadınların şiddetten korunması talebinde bulundu ve eşitlik istedi. Komşu ülkeler Şili, Uruguay ve Meksika'da da benzer eylemler düzenlendi.

Protestolara son aylarda artan kadın cinayetleri neden oldu. Bir süre önce anaokulu öğretmeni bir kadın eski eşi tarafından çocuklarının gözleri önünde boğazı kesilerek öldürülmüş; 14 yaşında hamile kalan bir genç kız da 16 yaşındaki eski erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürülmüştü.

Casa del Encuentro örgütünden Fabian Tunez, ülkedeki maço kültürü nedeniyle kadınların ‘hakimiyet altına alınması gereken varlıklar' olarak görüldüğüne dikkat çekiyor. Aktivist, bu nedenle kadına yönelik şiddeti engellemek için acil bir eylem planı devreye koymasını talep ediyor.

Arjantin Devlet Başkanı Christina Fernandez de “NiUnaMenos” (Daha az değil) sloganı altındaki kampanyaya destek verdi. Sosyal medyada çeşitli etiket ve paylaşımlarla kamuoyunun dikkati kampanyaya çekilmeye çalışıldı. Arjantin'de 2012 yılında kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaştırılmıştı. Casa del Encuentro örgütüne göre ülkede geçen yıl 277 kadın, bu yıl ise 140 kadın öldürüldü.