Çocuk gelinlerin en çok olduğu iller hangileri?



Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu’nun Taraf için hazırladığı rapora göre 2013’ün ilk 10 ayında kadınlar en çok ayrılık nedeniyle ve ateşli silahlarla öldürüldü.

BM Genel Kurulu, 1999 yılında 25 Kasım’ı Kadına Karşı Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ilan etti. 25 Kasım’a birkaç gün kala, Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu, Türkiye’deki son durumu Taraf için derledi ve bir rapor hazırladı. Buna göre; Türkiye’de 2013’ün ilk 10 ayında 189 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. 2013’te en fazla kadın nisan ayında öldürüldü. 27 kadının öldürüldüğü nisan ayını, 26 cinayetle ağustos ayı takip ediyor.

Ayrılmak, cinayet nedeni

Müjgan Halis'in Taraf'ta yer alan haberine göre, platformun oluşturduğu istatistiklere göre; kadınların en önemli öldürülme nedeni yüzde 23,1’lik oranla “ayrılık/boşanma”. Öldürülme nedenlerinde ikinci sırada ise yüzde 20’lik oranla “kadının hayatına dair bir karar vermek istemesi” yer alıyor. Üçüncü sırada yer alan neden de yüzde 8,5’lik oranla “kıskançlık”.

Silah olmadı kesici alet

Platform ekim ayına kadar işlenen cinayetlerde kadınların hangi yöntemle öldürüldüğünü de araştırmış. Buna göre 2013’te kadınların yüzde 39.3’ü ateşli silahlarla öldürüldü. Bu yöntemi sırasıyla yüzde 28.6 ile kesici aletle işlenen cinayetler izliyor. Erkeklerin kadınları öldürmek için kullandıkları diğer yöntemler ise, boğarak ya da darp ederek öldürmek.

Kadın Cinayetlerini Araştıracağız Platformu, 2013’te kadınların en çok kimler tarafından öldürüldüğünü de tespit etmiş. Buna göre, ilk 10 ayda yüzde 32’lik bir oranla kadınların hayatları en çok kocaları tarafından sonlandırılmış. Kadın cinayetleri faillerinin ikinci sırasında “tanıdıklar” yer alıyor. Tanıdık katillerin kadın cinayetlerindeki oranı yüzde 9.3. Platformun raporunda diğer failler şöyle sıralanıyor: Eski koca, sevgili, eski sevgili, oğul, baba, aile meclisi, tanımadığı kişi.

Çocuk gelin haritası

Platorm, evlilik haritası da hazırladı. Haritada 16 yaşın altındaki gayrı resmî evlilikler, veri olarak tespit edilemediği için yansıtılamadı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 16-19 yaş evlilik verilerinden yararlanılarak hazırlanan haritada; erken evliliğin en çok olduğu bölge yüzde 35.1 ila yüzde 41.7’lik dilimde yer alıyor. Bu dilimde yer alan iller şunlar: Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kahramanmaraş, Kilis, Muş, Siirt, Bitlis, Van, Ağrı, Kars ve Ardahan.Bu dilimi yüzde 30.1 ile 35’lik dilimde yer alan şu iller izliyor: Afyonkarahisar, Aksaray, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Urfa.

Batıdan Doğuya her yerde çocuk gelin

16-19 yaşında evlendirilen kadınların yüzde 25.1 ile 30’luk bir oran teşkil ettiği iller ise şöyle sıralandı: Konya, Karaman, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Tokat, Ordu, Sivas, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Batman ve Hakkari. TÜİK verilerine göre yüzde 20.1 ile yüzde 25 dilim arasında yer alan iller ise şunlar: Edirne, Manisa, Uşak, Kütahya, Düzce, Bartın, Burdur, Isparta, Adana, Sinop, Samsun, Amasya, Adıyaman, Giresun, Erzincan, Bingöl. Haritaya göre çocuk gelin oranının en az görüldüğü kentler ise şunlar: İzmir, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Karabük, Tunceli, Trabzon, Rize ve Artvin.