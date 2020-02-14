Kadın cinayetine 'tahrik' indirimi: Ağır müebbet hapis 20 yıla düşürüldü

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 19 Mayıs 2019'da eşi Nergis Yavaş'ı öldüren Hüsamettin Yavaş'ın Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık Yavaş için 'haksız tahrik altında öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezası verdi.

Evrensel'de Doğukan Doğan'ın haberine göre, cumhuriyet savcısı mütalaasında, öldürülen Nergis Yavaş'ın telefon kayıtlarının incelenmesi ve başka erkeklerle görüşmesini evlilik sadakatini yerine getirmemek şeklinde değerlendirerek Hüsamettin Yavaş'a haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanık Hüsamettin Yavaş'a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını haksız tahrik indirimi ile 20 yıla indirdi.

Nergis Yavaş'ın oğlu U. Y. verilen cezanın az olduğunu belirterek, "Annemle babam arasında sürekli tartışma vardı. Olaydan önceki 2 ay bu tartışmalar daha da büyümüştü. Ancak annemin bir suçu yoktu. Psikolojim yerinde değil. Neredeyse 1 yıl olacak ama evimizin içi hala kan kokuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok iyi bir kadındı annem, neşeli bir insandı. Şimdi eve girdiğimde onun sesini duyamıyorum. Umarım kadın cinayetleri son bulur" dedi.

Nergis Yavaş'ın halası H. E. ise olaydan 3 ay önce, Yavaş'ın kendisini telefonla aradığını belirterek, "Nergis bana eşinden boşanmak istediğini fakat eşinin onu ‘seni bıçakla öldürürüm' diyerek tehdit ettiğini söyledi. Hemen yetkili yerlere durumu iletmesini istedim ama maalesef bu olayın yaşanmasını engelleyemedik" dedi.