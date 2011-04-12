-KADIN CİNAYETİNE MÜEBBET HAPİS İSTEMİ KONYA (A.A) - 12.04.2011 - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iple boğarak öldürdüğü kadının cesedini su kuyusuna attığı iddia edilen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet duruşmasına tutulu sanık Ahmet Acar ile avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın bir süre önce kocasından ayrılan Şükran Özbakan ile eniştesinin evinde tanıştığını, dosyada mevcut telefon tespit tutanaklarına göre tarafların sık sık telefonda görüştüklerinin tespit edildiğini bildirdi. Şükran Özbakan'ın olaydan önce çevresine sürekli yeniden evlenmek istediğini söylediğini belirten Cumhuriyet savcısı, ''Olay tarihinden yaklaşık 10 gün önce Şükran Özbakan yanına kimliğini de alarak evden ayrılmış, bir daha da kendisinden haber alınamamıştır. Sonrasında Özbakan'ın bir tarlanın kenarındaki su kuyusunda iple boğulmuş vaziyette cesedi bulunmuştur. Dosyadaki tüm deliller, tanıkların ifadeleri, telefon görüşme tutanakları birlikte değerlendirildiğinde sanığın kendisiyle evlenmek amacıyla evinden kaçan ve yanına gelen Özbakan'ı boğarak öldürdükten sonra su kuyusuna attığı anlaşılmaktadır'' dedi. Savcı, sanığın kasten adam öldürme suçunu gerçekleştirdiği anlaşıldığından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi. Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 21 Ekim 2009'da Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Şükran Özbakan (39) yanına da kimliğini alarak evden ayrılmış, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp müracaatında bulunması üzerine yapılan çalışmada Özbakan'ın cesedi Kamışlıöz köyü civarındaki bir su deposu yanındaki kuyuda bulunmuştu. İple boğularak öldürüldüğü belirlenen kadının cinayet zanlısı olarak Ahmet Acar, gözaltına alınmıştı.