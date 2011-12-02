-Kadın cinayetine 25 yıl hapis ADANA (A.A) - 02.12.2011 - Adana'da, evlenme teklifini ret ettiği kişiyi şikayetten dönerken karakol yakınlarında 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, evlenme teklifini reddettiği gerekçesiyle bıçakladığı ve kaldırıldığı hastanede 27 gün sonra hayatını kaybeden Mine Kunt'un (33) katil zanlısı olarak yargılanan Recep Zeytinci (45) ve Kunt'un yakınları katıldı. Hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Zeytinci, savunmasında pişman olduğunu söyledi. Mine Kunt ile 6 ay gayriresmi olarak yaşadıklarını iddia eden Zeytinci, şunları kaydetti: ''Olay günü zili çaldım. Pencereden 'seni istemiyorum' dedi. Herhalde yeğenlerim ile çocukları kavga etmiştir diye sinirlendiğini zannettim. Geri döndüğümde Mine ile yanında bir erkek gördüm. 'Bu kim?' dedim. Mine'nin yanındaki 'Sen kim oluyorsun?' dedi. Ben de 'Birlikte yaşıyoruz, kocası sayılırım' diye cevap verdim. O da bana, 'Sen beni tanıyor musun? Seni şişeye oturturum' diyerek elini beline attı. Mine de bu sırada, 'Sana niye kapıyı açmadım biliyor musun içeride seni boynuzluyordum' dedi. Çılgına döndüm. Adamın elindeki bıçağı almak için boğuştuk. Beni şikayet edince ayrıldım. Sokakta karşılaştığımızda Mine'yi nasıl öldürdüğümü hatırlamıyorum.'' Öldürülen Mine Kunt'un kardeşleri sanıktan şikayetçi oldu. Ağabey Ahmet Çetin, kardeşinin öldürülmeden 15 gün önce kendisini aradığını, kadın ticareti yapan birinin peşinde olduğunu söylediğini belirterek, ''Ben de karakola gidip şikayet etmesini söyledim. Kardeşimi karakol dönüşü öldürmüş. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz'' dedi. Mahkeme heyeti, Zeytinci'yi müebbet hapse mahkum etti. İşlediği cinayetten dolayı pişman olması ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 25 yıl hapse indirildi.