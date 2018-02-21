Kadın cinayeti sanığına ömür boyu hapis

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, 2 çocuk annesi Nuran Soydinç\'i (45) 24 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek, öldüren Hidayet Özdemir\'e (46) ömür boyu hapis cezası verildi. Özdemir, karar duruşmasında, \"Vatanını ve milletini seven, Kızılay\'a senelerdir kan veren biriyim. Önce Allah\'a sonra sizin adaletinize sığınıyorum\" dedi.

Manavgat\'ta, geçen yılın nisan ayında Nuran Soydinç\'i 24 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hidayet Özdemir\'in yargılandığı davaya, Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Tutuklu sanık Hidayet Özdemir, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan katıldı. Nuran Soydinç\'in ilk eşinden çocukları Fatma ve Şevki Yüksel ile eşi Kadir Soydinç de salonda hazır bulundu.

\'PARA BİTTİ, AŞK BİTTİ\'

Duruşmada Hidayet Özdemir\'in avukatı Osman Yetkin, esas hakkında savunma yaptı. Olayda öldürülen Nuran Soydinç ve müvekkilinin 1,5 yıldır birlikte yaşadıklarını söyleyen Yetkin, \"Bu süre zarfında müvekkilim Nuran Soydinç\'e 50 bin lira yardımda bulunmuştur. Bu parayı bankalardan kredi olarak çekmiştir. Para bitince Nuran Soydinç, \'Para bitti, aşk bitti\' demiştir. Bu, ağır bir sözdür\" dedi.

Olayda ilk saldırıyı Nuran Soydinç\'in yaptığını öne süren avukat Yetgin, bu saldırı sırasında müvekkilinin yaralandığını, bunun hiddetiyle Soydinç\'e 24 bıçak darbesiyle karşılık verdiğini iddia etti.

\'KIZILAY\'A SENELERDİR KAN VEREN BİRİYİM\'

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Hidayet Özdemir ise \"Suçlamaları kabul etmiyorum. Kasten ve tasarlayarak öldürmek suçundan yargılanmaktan dolayı hicap duyuyorum. Kesinlikle ona kıyamazdım. Kasten öldürmek isteseydim, bir hafta öncesinde ıssız bir yere pikniğe gittik, orada öldürürdüm. Vatanını ve milletini seven, Kızılay\'a senelerdir kan veren biriyim. Önce Allah\'a sonra sizin adaletinize sığınıyorum\" diye konuştu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Hidayet Özdemir\'i \'kasten öldürme\' suçundan oy birliğiyle ömür boyu hapse mahkum etti.

\'MAHKEME HEYETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ\'

Duruşmanın ardından açıklama yapan Fatma ve Şevki Yüksel, sanığın ömür boyu hapis cezası almasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, \"Annemiz, asla geri gelmeyecek; ama adaletin yerine gelmesinden dolayı mutluyuz. Mahkeme heyetine teşekkür ediyoruz\" dedi.

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