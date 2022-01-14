Kadın cinayeti: Gözde Korku, güvenlik görevlisi eşi Orcay Korku tarafından öldürüldü

Bursa'da 31 yaşındaki Gözde Korku, özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan 35 yaşındaki eşi Orcay Korku tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Aynı silahla başına ateş edip intihara kalkışan Orcay Korku ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Orcay Korku ile eşi Gözde arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Orcay Korku, tabancasını çekip eşine tek el ateş etti. Orcay Korku ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gözde Korku'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Orcay Korku ise Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.