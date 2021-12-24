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Kadın cinayeti: Aile sağlık merkezinin bahçesinde tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Çiftin 6 aylık bebekleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı

24 Aralık 2021 18:03

Şanlıurfa’da 6 aylık bebeğini Aile Sağlık Merkezi'ne aşıya götüren M.Ş.B, burada tartıştığı eşi M.B’yi tabancayla vurarak öldürdü. M.Ş.B, aynı silahla intihar etti.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki 23 No'lu Yenice Aile Sağlık Merkezi'ne 6 aylık bebeğini aşıya götüren M.B. ile kocası M.Ş.B, merkezin bahçesinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş.B, tabancayla karısına ateş açtıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.Ş.B. ile eşi M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, çiftin 6 aylık bebekleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı. (AA)

şanlıurfakadın cinayeti
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