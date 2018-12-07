Kadın çiftçiler tiyatrodan sonra klipte de rol aldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da tiyatro topluluğu kuran çiftçi kadınlar şimdi de Mabel Matiz\'in seslendirdiği \'A Canım\' şarkısının klibinde oynadı. Kadınlar, sempatik tavırlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Menteşe ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Yaraş Mahallesi\'nde yaşayan kadınlar, traktörle sabah saatlerinde toplanarak tarlaya götürülüyor. Tarlada çapa yapan kadınlar öğleden sonra ise odun topluyor. Kadınlar, topladıkları odunları kırıp, el arabaları ile evlerine taşıyor. Günün ilerleyen saatlerinde hayvanlarına yem verip, süt sağıp, yoğurt hazırlayan kadınlar, akşam ise kendilerinin yazıp eşleri ve çocuklarıyla oynadıkları tiyatro oyununun provalarına katılıyor. Kadınlar, önceleri köy kahvehanesinde yaptıkları provaları, alanın yetersiz olması nedeniyle Menteşe Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen iki otobüsle ilçe merkezine gelerek Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi\'nde sürdürüyor.

Daha önce Ankara\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın da katıldığı Dünya Kadın Çiftçiler Günü\'nde kısa bir oyun da sahneleyen Kadın Çiftçiler Tiyatro Grubu üyeleri, yetenekleri ve sempatik davranışları ile dikkat çekiyor. Tiyatroya gönül veren kadınlar, şimdi de şarkıcı Mabel Matiz\'in \'A Canım\' isimli şarkısına yapılan klipte rol aldı.

Tüm klip süresince rol alan kadın çiftçiler, bu çalışmanın kendileri için çok güzel bir deneyim olduğunu ve yaşamlarına renk kattığını söyledi. Özellikle klip yayınlandıktan sonra gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını kaydeden kadınlar, yakında yeni bir oyunla tekrar sahne alacaklarını da söyledi.



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