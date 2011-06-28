Kadın Basketbol takımı çeyrek finalde

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Türkiye'nin Birsel Vardarlı, Tuğba Palazoğlu, Şaziye İvegin, Nevin Nevlin ve Nevriye Yılmaz'dan oluşan beşle başladığı maçın ilk basketi Nataliya Trafimava'dan geldi. Natallia Marchanka ile skoru 4-0 yapan Belarus'a Nevin'den yanıt geldi. Ay-yıldızlıların başarılı savunması karşısında yaklaşık 4 dakika sayı üretemeyen Belarus'un suskunluğunu Leuchanka bozdu. Üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynamaya devam eden millilerde Şaziye son dakikada üst üste iki isabetli üçlükle ilk periyodun sonucunu belirledi: 14-24.İkinci çeyreğin skor perdesini Natallia Marchanka açarken, Bahar Çağlar'ın cevabı gecikmedi. Katsiaryna Snytsina ile farkı 7'ye indiren Belarus, Marchanka'nın bu periyottaki ikinci üçlüğüyle skoru 22-26'ya getirdi.Işıl Alben ve Marina Kress'in karşılıklı serbest atışlarının ardından Yasemin Horasan arka arkaya basketlerle Potanın Perileri 4 farkla üstün duruma getirdi. Kalan 1 dakika 28 saniyede başka sayı olmayınca ilk yarı 30-34'lük skorla kapandı.A Milliler, üçüncü periyodun başında Nevriye Yılmaz'ın basket faulü ve Birsel Vardarlı'nın turnikesiyle farkı 9'a çıkardı. Yuliya Dureika'nın isabetine yanıt veren isim yine Birsel oldu. Nevriye de zor pozisyonda bir basket daha kaydederek durumu 32-43 yaptı. Etkili savunmasını sürdüren ay-yıldızlılarda Şaziye İvegin ve Nevriye seriyi 13-2'ye taşıyarak farkı 15'e yükseltti. Tatyana Troina ile nefes alan Belarus, Şaziye'yi bir kez daha durduramadı. 10 dakikada rakibine sadece 4 sayı üretme şansı tanıyan Potanın Perileri, final çeyreğine 34-49'luk avantajla girdi.Son periyot Işıl Alben ve Natallia Marchanka'nın karşılıklı basketleriyle başladı. Tatyana Troina'nın da devreye girmesiyle 8-0'lık seri yakalayan Beyaz Rusya skoru 42-51'e getirdi. Potanın Perileri, Tuğba Palazoğlu'nun isabetiyle toparlanıp, Nevriye Yılmaz ile 11 sayılık farkı korudu. Ardından Tuğba bir atışı daha sayıya çevirerek rakibime mola aldırdı. Mola sonrası Anastasiya Verameyenka'dan bir basket geldi. Fakat Birsel art arda iki isabetle farkı 12'ye çıkarıp takımı rahatlattı. Beyaz Rusya'nın kalan süredeki çabası sonucu değiştirmedi ve Türkiye A Milli Kadın Takımı, 65-56'lık skorla adını çeyrek finale yazdırdı.Potanın Perileri, 30 Haziran Perşembe günü oynanacak çeyrek final maçında F Grubu'nun yenilgisiz lideri Karadağ ile eşleşti.