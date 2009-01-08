Kadın bakanın smokini polemik yarattı

İspanya'nın tarihindeki ilk kadın Savunma Bakanı olan Carme Chacon'un geçen salı günü düzenlenen askeri törende pantolon giymesi polemik konusu oldu.



İspanya Kraliyet Sarayında düzenlenen törene Savunma Bakanı Chacon'un smokinle katılmasının protokol kurallarına aykırı olduğu iddia edildi.



İspanyol Askeri Birlik Derneği (AUME), Chacon'un protokol dışı kıyafet giydiğini savunarak, askerlerin uygunsuz bir kıyafet giymeleri halinde tutuklanmaya kadar varan cezalar aldığını hatırlattı.



İspanyol basınına yansıyan haberlerde, Bakan Chacon'un Kraliyet Sarayı’na telefon ederek, törende protokol olarak öngörülen uzun elbise yerine, siyah smokin giyeceğini haber verdiği ve onay aldığı ifade edildi.



Özellikle pantolon giymesinden dolayı eleştirilen Chacon'a diğer kadın siyasetçiler ve modacılar ise destek verdi.



Sahte bir polemik



Eşitliklerden sorumlu bakan Bibiana Aido, "Sahte bir polemik. Hiçbir şüphe yok ki bu konu Chacon'un kadın olmasından dolayı gündeme getirildi" dedi.



İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) genel sekreteri Leire Pajin de "Eleştiriler açıkça cinsiyetten dolayı yapılmıştır. Adil olmayan, üzücü bir olay" yorumunda bulundu.



Ana muhalefette bulunan Halk Partisi'nin (PP) önemli kadın yöneticilerinden Madrid Özerk Yönetimi Başkanı Esperanza Aguirre de "Kadın bir siyasetçi olarak, ne giydiğimiz, saçımızı nasıl kestiğimiz veya taradığımızın tartışılması beni sinirlendiriyor" diyerek, Bakan Chacon'a destek verdi.

