Kadın Avukatlardan "müftülere resmi nikah yetkisi" protestosu

Erhan TEKTEN-Can EROK/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ile İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği üyeleri müftülerin resmi nikah kıyabilmeleri konusundaki yasal düzenlemeyi eleştirerek, protesto etti. İstanbul Barosu\'nda yapılan basın açıklamasında müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin kadın haklarından geri dönüş ve Anayasa ihlali olduğunun altı çizildi.



İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkesi Başkanı Av. Hale Akgün, Eski Devlet Bakanlarından Av. Önay Alpago\'nun da aralarında bulunduğu grup adına basın açıklamasını İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Aydeniz Alisbah Tuskan okudu. Açıklamada \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin laiklik niteliğini koruma amacını güden, Anayasa\'nın 174. Maddesi ile korunan 8 adet devrim yasası içinde yer alan \'Evlenme Akdinin Evlendirme Memuru önünde yapılacağına dair medeni nikah esası\' ihlal edilerek Anayasal suç işlenmektedir\" denildi.





\"KADIN DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR\"



Atatürk ve TBMM\'nin 1926\'da hukuk alanında en büyük devrimi gerçekleştirdiğini söyleyen Tuskan,\"Kadın devrimi gerçekleştirilmiştir. Özel yaşam, evlenme ve boşanma ayrıca miras hukukunda kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır. Türkiye 1985\'de yasalarımız ve Anayasamızın da üstünde olan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi\'ni (CEDAW) imzalamış ve taraf olmuştur\" ifadelerini kullandı.





\"MÜFTÜLERİN NİKAH KIYMA YETKİSİNİN VERİLME ANLAYIŞINI PROTESTO EDİYORUZ\"



Tuskan açıklamasını şöyle sonlandırdı; \"\'Laiklik kadın haklarının güvencesidir diyor, toplumda kadın erkek eşitliğinin demokrasi meselesi olduğunu belirterek eşit hak, eşit temsil ve eşit paylaşım taleplerimizden tüm kadınlar olarak asla vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz. Tüm siyasetçilerden medeni kanundan geri adım atılmamasını talep ediyor. Müftülerin nikah kıyma yetkisinin verilme anlayışını protresto ediyoruz\"

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