Kadın avukatlar pembe ajandaları iade etti: Körleşme kültürüne baston olmayız!

Mersin Barosu’na kayıtlı bir grup kadın avukat, baro başkanlığı tarafından hazırlanan pembe ajandaları Baro Başkanı Ali Er’e iade etti. Kadınlar, “Körleşme kültürüne baston olmamak adına, pembe/mavi ayrımına karşı tavrımız gereği, ayrım içeren ajandayı hep birlikte iade ediyoruz” dedi.

Mersin Yaşam'da yer alan habere göre, Mersin Barosu Başkanlığı, üyeleri için 2018 yılı ajandaları hazırlamış, erkeklere mavi ciltli ajanda gönderilirken kadınlara pembe ciltli ajanda gönderilmişti.

Baronun bu cinsiyet ayrımcı uygulamasına tepki gösteren bir grup avukat Mersin Barosu Başkanı Ali Er’in makamına geldi ve pembe ciltli ajandaları baroya iade etti. Grup adına bir açıklama yapan Avukat Ezgi Özkan, “Cinsiyete göre renk seçimi cinsiyet ayrımcılığıdır” dedi.

Kadınlar, ajandaları neden iade ettiklerini de baro başkanlığına yazılan bir yazıyla dile getirdi. Yazıda, 2018 yılı baro ajandalarının kadın/erkek ayrımına dayalı pembe/mavi basımı ile ilgili sorular yöneltildiği ancak baro yönetim kurulunun bu sorulara yanıt vermediği hatırlatıldı.

Yazıda, “Ayrımcılık ayırmakla başlayan bir eylem olup, zaman içerisinde kendi dilini, kültürünü, ağını örer. Ayrıma uğrayanı yok sayan meşrulaştırıcı, pembe/mavi dünyalar ile devamlılığını sağlar. İnsanlık tarihinin en eski ayrımcılığı olan kadın/erkek ayrımcılığında da aynı döngü geçerli olup, toplumsal cinsiyet rolleri kültürel kanallarla ayrımcılığa hizmet eder. Bizler pembe/mavi dünyalarımız olmadığını, ayırmanın tam da bu noktadan başladığını biliyoruz ve bilinsin istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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