Kadın avukata tehdit: Sonun Özgecan gibi olur!

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde tecavüz girişimine direnen 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ı öldüren 26 yaşındaki Suphi Altındöken'e boşanma davası açan Neslihan Altındöken'in avukatı Ebru Çatıkkaş, 'Davadan çekilmezsen sonun Özgecan gibi olur' diye tehdit eddi. Çatıkkaş, tehditler üzerine suç duyurusunda bulundu.

Neslihan Altındöken kocasından boşanmak için Adana Barosu Kadın Hakları Komisyonu'na başvurdu. Neslihan Altındöken adına davayı üstlenen komisyon başkanı Ebru Çatıkkaş, boşanma süreciyle ilgili olarak, "Sürecin hızlı yürümesi için anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak komisyondan arkadaşlarla beraber, artık ismini zikretmek istemiyorum, davalı ile görüşmek üzere cezaevine gittik. Ancak, bizimle görüşmeyi kabul etmedi. Aldığımız duyumlara göre, Neslihan da bunu söylemişti, 'Benden ömür boyunca boşanmak istemiyor. Çünkü ben ondan boşanırsam yeniden bir hayat kuracağım başkasıyla evleneceğim diye' Biz de bunun üzerine şiddetli geçimsizlik sebebiyle davamızı açtık" açıklamasını yaptı.

'Korkmuyorum'

Perşembe gecesi ev telefonunun çaldığını söyleyen Çatıkkaş, arayan kişinin "Avukat sen misin" diye sorduğunu ve "Evet benim siz kimsiniz" demesi üzerine de "Ne yapacaksın benim kim olduğumu. Kimsenin yuvasını yıkamayacaksın. Salı günkü davadan çekileceksin. Eğer çekilmezsen sonun Özgecan gibi olur" diye tehdit ederek telefonu kapattığını belirtti.

"Tabii ki tedirgin oldum. Özellikle çocuğum anne sana bir şey mi olacak gibi sözler söylemeye başladı" diyen Çatıkkaş, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Olaydan sonra korkmadığını söyleyen Çatıkkaş, "Kim ne yapacaksa ben buradayım. Biz iyi bir şey yaptık ki, gerçekten mağdur olan bir insanın yanında durduk ki, bu şekilde tepki aldık. Kesinlikle davadan çekilmiyoruz. Suç duyurusunda da bulunduk. Emniyet ve savcılık hızlı bir çalışma yapıyor. Kısa zamanda faile ulaşılacağını düşünüyoruz" dedi.