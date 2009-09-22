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Dünya

Kadın askerler savaşa uygun sütyen istedi

22 Eylül 2009 23:46

İsveç'te kadın askerler, ordudan savaş ve çatışma durumlarına uygun sütyen talebinde bulundu.

Sendika yetkililerinden Paulina Rehbinder, 500 kadar acemi kadın askerin, spor sütyenlerini kendileri satın almak zorunda kaldığını ve bu çamaşırların çok çabuk koptuğunu, erkek askerlerin ise iç çamaşırlarını ordudan aldığını belirtti.

Kadın askerlerin dışarıdan satın aldığı çamaşırların savaş durumuna ya da yangına dayanıklı olmadığını belirten yetkili, bu çamaşırların pratik bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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