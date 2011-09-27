-Kadın askerler de cephede savaşacak CANBERRA (A.A) - 27.09.2011 - Avustralya, ordu içindeki cinsiyete ilişkin tüm engelleri kaldırarak, kadınların orduda muharip görevler üstlenmesine izin verdi. Avustralya hükümeti, kadın askerlerin gelecek 5 yıl içinde Afganistan'daki özel kuvvetler de dahil olmak üzere tüm muharebe görevlerine katılmasına izin verileceğini duyurdu. Avustralya Savunma Bakanı Stephen Smith konuya ilişkin yaptığı açıklamada, fiziki testleri geçen kadın askerlerin tüm muharebe görevlerine katılabileceğini söyledi. Smith ''Bu tamamen yerine getirildiğinde hiçbir sınırlama olmayacak. Eğer bir kadın asker, SAS Komandoları giriş programını tamamlamaya tam olarak yeterliyse SAS Komandosu olacak''diye konuştu. Avustralya'nın da fiziki ve psikolojik kriterleri yerine getiren kadınların ordu içinde istedikleri rolü üstlenebilmelerine izin veren Kanada ve Yeni Zelanda'ya katıldığını belirten Smith, ordudaki reformun 5 yıl içinde kademeli olarak gerçekleştirileceğini kaydetti. Halen kara, deniz ve hava kuvvetleri de dahil olmak üzere Avustralya Savunma Bakanlığındaki istihdam kategorilerinin yüzde 93'ünde hizmet veren kadınların, ordu içindeki piyade, topçu ve deniz temizleme dalışı gibi erkeklere tahsis edilmiş bazı görevleri üstlenmelerine izin verilmiyordu. Avustralya ordusunda denizaltılarda görevler üstlenebilen ve savaş pilotu olabilen kadın askerlerin, Afganistan'da cephedeki topçu birliklerinde görev yapmalarına ve insansız hava araçlarını kullanmalarına izin verilmesine karşın, muharip piyade birlikleri ile özel kuvvetlerde görev yapmaları yasaktı.