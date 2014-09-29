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Dünya

Kadın aktivist sandığı erkek gazeteciye çıplak fotoğraflarını gönderen İngiliz bakan istifa etti!

Brooks Newmark, istifasının ardından 'Kendim dışında suçlayacak kimse yok' dedi

29 Eylül 2014 19:52

İngiltere Sivil Toplum Bakanı Brooks Newmark, genç bir kadın rolü yapan bir erkek gazeteciye telefondan cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdiğinin ortaya çıkması üzerine görevinden istifa etti.

İngiliz Sunday Mirror gazetesinin haberine göre 56 yaşındaki evli ve 5 çocuk babası Newmark, sosyal iletişim sitesinden genç bir kadın aktivist olarak kendini tanıtan erkek gazeteciye bir dizi cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi.

İngiliz Bakan skandalın gazetede yayınlanmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıklarken, haber başta Muhafazakâr Partili üyeler ve kabinede şok etkisi yarattı.

 

‘Çok üzgünüm’

 

Newmark BBC’ye yaptığı açıklamada, “Kendim dışında suçlayacak kimse yok. En çok değer verdiğim kişileri en çok yaraladım. Üzgünüm, şimdi ailemle birlikte vakit geçirmeye ihtiyacım var’ diyerek ailesinin özel yaşamına saygı gösterilmesini istedi.

2005 yılından bu yana Muhafazakâr Parti milletvekili olarak Parlamento’da görev yapan Newmark’ın sosyal iletişim ağından kadın olarak konuştuğu kişiyi Muhafazakâr Parti Kongresi’ne de davet ettiği ortaya çıktı.

Başbakanlık ise Sivil Toplum Bakanı’nın istifasını kabul ettiği açıklaması yaparken parti üyesi Rob Wilson’un Newmark’ın görevine tayin edildiğini açıkladı. 

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