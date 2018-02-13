Kadın akademisyene 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gözaltısı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu\'nda görevli kadın akademisyen Yrd. Doç. Dr. A.S.Ö.P., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen A.S.Ö.P., serbest bırakıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu\'nda görevli kadın akademisyen Yrd. Doç. Dr. A.S.Ö.P.\'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla okulda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.S.Ö.P., serbest bırakıldı.