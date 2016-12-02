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Ekonomi

Kadıköy'ün sarı dolmuşlarına zam geldi!

Kadıköy - Bostancı hattı üzerinde çalışan taksi dolmuşlardaki yeni fiyat tarifeleri 1 Aralık itibarıyla uygulamaya konuldu

02 Aralık 2016 15:29

İstanbul’da Kadıköy’de çalışan ve sarı dolmuş olarak da bilinen taksi dolmuş fiyatlarına zam geldi.

Güncel fiyat listesini 1 Aralık (dün) öğleden sonra uygulamaya koyduklarını söyleyen İstanbul Kadıköy Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği'nin Başkanı Celal Keleş, mazota gelen zamlar sonrasında  bu zammı uygulamaya mecbur kaldıklarını söyledi.

Yeni tarifeye göre araçlarda indi-bindi 2,5 lira olurken, ara duraklar arasında yolculuk 3, Kadıköy Bostancı arası 3,5 lira oldu. Bostancı – Taksim arası yolculuk 8 lira, Kadıköy – Taksim ise 6,5 lira oldu.

İstanbul Büyükşehir Beldiyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME), İstanbul’daki taksi dolmuş fiyatlarını Ağustos ayında güncellemişti.

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