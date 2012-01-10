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Spor

Kadıköy'ün büyüsü sürüyor  İSTANBUL (A.A)

10 Ocak 2012 00:33

-Kadıköy'ün büyüsü sürüyor  İSTANBUL (A.A) - 09.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantepspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe, ligde Kadıköy'de 32 maçtır yenilmiyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında, 22 Şubat 2010'da Bursaspor'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından çıktığı 32 maçın 26'sını kazanırken, 6 maçı berabere tamamladı.  32 maçlık periyotta 84 puan alıp 12 puan yitiren Fenerbahçe, rakip fileleri 63 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.

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