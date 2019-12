Kadıköy'ün büyüsü kayboldu!

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda İngiltere'nin Arsenal takımına İstanbul'da 5-2 yenilen Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki yenilmezlik serisi son buldu.



Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 15 maçlık iç saha yenilmezlik serisini 16'ya çıkarmayı başaramadı.



FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, bundan önceki son yenilgisini 2005-2006 sezonunda 23 Kasım 2006'da yine Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın AC Milan takımı karşısında alan (4-0) sarı-lacivertliler, 11 galibiyet ve 4 beraberlikle geride bıraktığı 15 maçın ardından yenilgiye uğradı.



Özellikle geçen sezon önemli rakiplerine karşı Kadıköy'de aldığı galibiyetlerle büyük bir sükse yapan sarı-lacivertliler, bu sezonki performansıyla düş kırıklığı yarattı.



Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında Kadıköy'deki son 16 maçta aldığı sonuçlar şöyle:



2006-2007 Sezonu

Fenerbahçe-B36 Torshavn: 4 - 0

Fenerbahçe-Dinamo Kiev: 2 - 2

Fenerbahçe-Randers: 2 - 1

Fenerbahçe-Palermo: 3 - 0

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt: 2 - 2

Fenerbahçe-AZ Alkmaar: 3 - 3

2007-2008 Sezonu

Fenerbahçe-Anderlecht: 1 - 0

Fenerbahçe-Inter: 1 - 0

Fenerbahçe-PSV Eindhoven: 2 - 0

Fenerbahçe-CSKA Moskova: 3 - 1

Fenerbahçe-Sevilla: 3 - 2

Fenerbahçe-Chelsea: 2 - 1

2008-2009 Sezonu

Fenerbahçe-MTK Budapeşte: 2 - 0

Fenerbahçe-Partizan: 2 - 1

Fenerbahçe-Dinamo Kiev: 0 - 0

Fenerbahçe-Arsenal: 2 – 5



FENERBAHÇE, HEDEFİNDEN UZAKLAŞTI

Fenerbahçe, Arsenal yenilgisiyle G Grubu'ndan çıkma hedefinden biraz daha uzaklaştı.



G Grubu'nda yaptığı 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak 1 puan toplayan sarı-lacivertliler, kalan 3 maç öncesi şansını zora soktu.



Fenerbahçe, grupta kalan 3 maçta Arsenal ve Dinamo Kiev ile deplasmanda, FC Porto ile iç sahada karşı karşıya gelecek.



TARAFTAR'DAN ''AZİZ GOL GOL'' TEZAHÜRATI

Fenerbahçe'nin, Arsenal karşısında 49. dakikada yediği 4. golden sonra bir grup taraftar, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a gönderme yaparak ''Aziz Gol Gol'' tezahüratları yaptı.



Migros kale arkası tribünündeki bir grup taraftar bu biçimde tezahürat yaparken, aynı tribündeki diğer bir grup da bu tezahürata tepki gösterdi.



Bu arada maçın 52. dakikasında oyundan alınan Maldonado, yuhalama sesleri ve ıslıklar arasında oyun alanından ayrıldı.



Kaleci Volkan'ın, Arsenal ataklarında topu tuttuğu bölümlerde, tribünlerden tepki alkışları geldi.



Migros kale arkası tribünündeki bir taraftar grubu bir ara, ''Burası Kadıköy, tiyatro değil'' biçiminde tempo tuttu.



''I LOVE YOU ZICO'' TEZAHÜRATLARI TEPKİ GÖRDÜ

Migros kale arkasındaki bir grup taraftarın 60. dakikadaki ''I Love You Zico'' tezahüratları da stadın genelinde tepki gördü.



Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu ve futbolcuları protesto eden taraftar grubunun bu biçimde tezahürata başlaması üzerine, diğer tribünlerden ıslık sesleri ve ''Fenerbahçe'' tezahüratları yükseldi.



Bu bölümdeki taraftarlar, 2 sezon önce İngiltere'ye transfer olan Tuncay Şanlı'yı da hatırlatan tezahüratlar yaptı.



Kale arkasındaki grubun tersine diğer tribünlerden takıma destek tezahüratları sürdü.



Kale arkasındaki protestocu grup, maçın ilerleyen bölümlerinde bir ara da sahaya sırtını dönerek protestosunu sürdürdü.



Maçın son dakikalarından itibaren sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerden ayrılmaya başladılar. Karşılaşma bittiği anda tribünlerin büyük bir bölümü boşalmıştı.



Karşılaşmanın sona ermesinin ardından bu kez Telsim kale arkası tribünündeki bir grup taraftar da ''Yönetim istifa'' tezahüratları yaparken, bu grubun başlattığı ''I Love You Zico'' tezahüratlarına diğer tribünlerden de katılım oldu.



Fenerium üst bölümünde basın tribününe yakın bölümde taraftarlar arasında tartışma çıktı, ancak olay büyümeden önlendi.



NOTLAR

1979-1980 sezonunda Arsenal ile Kadıköy'de Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldığı rakibi karşısında 29 yıl sonraki buluşmada 5-2 yenilmekten kurtulamadı.



Arsenal takımının oyuncusu Silvestre'nin kendi kalesine attığı Fenerbahçe'nin ilk golü, sarı-lacivertli ekibin Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını kapsayan Kupa 1 organizasyonundaki 100. golü oldu.



Fenerbahçe'nin bu sezon ligde yaptığı 3 maçta rakip filelere gönderdiği 2 gole de Güiza imzasını attı. Fenerbahçe adına bir gole de bu akşamki maçta Silvestre'nin kendi kalesine attığı gol yazıldı.