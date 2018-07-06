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Spor

Kadıköyspor Başkanı Ayçiçek, hayatını kaybetti

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) Aydın 1'inci Amatör Küme'de mücadele eden Kadıköyspor'un başkanı Özer Ayçiçek, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

06 Temmuz 2018 16:06

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

Aydın 1\'inci Amatör Küme\'de mücadele eden Kadıköyspor\'un başkanı Özer Ayçiçek, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadıköyspor\'un başkanlığını 6 yıldan beri yapan 37 yaşında, bir çocuk babası Özer Ayçiçek bugün sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinde hazırlanırken rahatsızlandı. Eve çağrılan ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan genç başkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşama gözlerini yumdu. Erken yaşta vefatıyla Aydın\'da spor camiasını yasa boğan Özer Ayçiçek\'in cenazesi Kadıköy Mahalle Camisi\'nde bugün ilkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toplara verilecek.

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