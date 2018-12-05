Kadıköy'lü kazandı; mahkeme, Taş Yapı'nın belediyeye açtığı 44 milyon liralık tazminat davasını bozdu

İnşaat şirketi Taş Yapı ile Kadıköy Belediyesi arasındaki tazminat davasında sona gelindi. Üst mahkeme 44 milyon 159 bin 487 lira tazminatı belediyenin kamu gücüyle çalıştığını anımsatarak bozdu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Haksız yere açılan bir davaydı, adaletin geç de olsa yerine gelmesi iyi oldu. Kadıköylüler kazandı” dedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Taş Yapı, Kadıköy Belediyesi’ne, Kadıköy’ün en önemli arazilerinden Meteoroloji arsasına yaptığı “Four Winds” projesinin “hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle” durdurularak zarara uğratıldığı iddiasıyla tazminat davası açmıştı. İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirketi haklı bularak ilçe belediyeyi 101 milyon 859 bin 43 lira maddi tazminata mahkûm etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararı bozarak bu rakamı gene yüksek bir rakam olan 44 milyon 159 bin 487 lira olarak belirledi.

Yargıtay belediyenin bir kamu tüzel kişisi olduğunu belirterek işlem ve eylemlerinin kamusal nitelik taşıdığını ifade etti ve alt mahkemenin kararını bozdu. Bunun üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Yargıtay’ın kararına uyarak ilçe belediyenin işlem yaparken kamu gücü kullandığını anımsattı ve 10 Ekim’de oy çokluğuyla kararı kaldırdı.

Güven tazelendi

Süreci değerlendiren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Bu sadece belediye için değil tüm Kadıköylüler için sevindirici bir haber. Biz ‘Halkımızın malını ve parasının kimseye vermeyeceğiz’ dedik. Hukuki mücadelemizi sürdürdük ve Kadıköylüler kazandı. Bu kararla birlikte kamunun haklarının korunmasının ne kadar önemli olduğu konusundaki güven yeniden tazelendi. Bu konuda toplumsal bir mutabakat sağlanması gerekiyor. Kamu kurumları, kamuyu savunurken eğer bu denli hırpalanırsa, vatandaş adına yapması gereken hizmetleri sağlıklı yapamaz. Kimse kendini hukukun üstünde göremez. Adaletin, hukukun, hakkın olduğu bir sistem her zaman insanları geleceğe daha sağlıklı taşır."