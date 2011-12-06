-Kadıköy'e galibiyetle dönmeyi arzuluyoruz İSTANBUL (A.A) - 06.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yönetim, derbi maç öncesinde, futbolcular ve teknik heyete yemek verdi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Çengelköy'deki Rigel Restoran'da gerçekleştirilen yemek organizasyonuna, Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir, Genel Sekreter Vedat Olcay, Asbaşkanlar Ali Koç ve Abdullah Kiğılı, yönetim kurulu üyeleri Ali Yıldırım, Cihan Kamer, Yasemin Merçil, Turan Şahin, Ünal Uzun ve Hüseyin Topbaş, teknik direktörü Aykut Kocaman ve futbolcular katıldı. Nihat Özdemir, futbol takımını yaşanan zorlu süreçte gösterdiği başarılı performanstan dolayı tebrik ederek, şunları söyledi: ''Sizlerle bir arada yemek yediğimiz için Fenerbahçe yönetimi olarak çok mutluyuz. Sezon başından bugüne kadar çok önemli günlerden geçmemize rağmen, başta futbol takımımız sizler olmak üzere, diğer bütün takımlarımız, bugünlerdeki sıkıntıları düşünerek, ellerinden gelenin daha fazlasını yaptılar ve bugün bütün takımlarımız, sizler gibi oynadıkları liglerde ve Avrupa'da üst sıralarda yer almaktadırlar. Bundan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Yarın yine çok önemli bir maçımız var. Galatasaray'ın sahasında oynayacağız. Önemli bir derbi. Ligin üst sırasını etkileyecek bir maç. Her zaman bu maçlarda üstün performans gösterdiğinize hepimiz şahidiz. Yarın oynayacağımız derbi maçı ne ilk ne de son. Sizler hepimizden daha tecrübelisiniz. Dolayısıyla hepinize güveniyoruz. Yarın üstün bir performans ortaya koyarak, Kadıköy'e hep birlikte galibiyetle dönmeyi arzuluyoruz.'' Yemek öncesinde futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle tutuklu bulunan kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile Metris Cezaevi'nde görüştüğünü bildiren Nihat Özdemir, Yıldırım'ın futbolculara yönelik, ''Çocuklarıma selamlarımı ilet. Önce Fenerbahçe için sonra biz Metris'te bulunan arkadaşlarımız için oynasınlar. Metris’te galibiyetten dolayı da mutlu bir gece geçirelim'' şeklindeki mesajını iletti. Takım kaptanı Alex de Souza, futbolcular olarak üzerlerine düşen sorumluluğu bildiklerini ve yaşanan zorlu süreci birlik beraberlik içinde atlatacaklarına inandığını söyledi. Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Alex, ''Bizimle burada birlikte olduğunuz siz yöneticilerimize takımımız adına teşekkür etmek istiyorum. Teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarımla burada birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcular ve burada olamayan bazı yöneticilerimizle birlikte bu camiayı yöneten lokomotif burada. Bu yürüyen sistemin içinde herkes el ele vermeli, mücadele etmeli ki, bu mücadelenin sonunda hak ettiğimiz şekilde bizi bekleyen mutluluklara hep beraberce ulaşalım. Bu gemiyi yürüten bizleriz. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Birçok insan bizim burada yapacağımız işe bakıyor ve bunun beklentisi içerisinde. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Bu birlikteliği sonuna kadar sürdürelim'' şeklinde konuştu. Yemeğe katılan yöneticiler de futbol takımına derbide başarılar diledi.