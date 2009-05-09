Kadıköy'e ilk bilet Shakhtar'ın

UEFA Kupası yarı final rövanş maçında Mircea Lucescu'nun teknik patronluğunu yaptığı Shakhtar Donetsk evinde, Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.



Kiev'de oynanan ve 1-1 sona eren maçın Olimpiyat Stadı'ndaki rövanşında Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jadson ve 89. dakikada Ilsinho kaydederken, Kiev'in tek golü 47. dakikada Bangoura'dan geldi.



Rumen teknik adam Lucescu'nun takımı Shakhtar Donetsk 20 Mayıs'ta İstanbul Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki finalde mücadele etme hakkı elde eden ilk takım oldu.



Shakhtar'ın finaldeki rakibi 0-1'in rövanşında Hamburg'u 3-2 yenen ve dış sahada atılan gol avantajı ile tur atlayan Werde Bremen oldu.



Bremen'e turu getiren golleri 29'da Diego, 66'da Pizarro ve 83'de Bauman kaydetti. Hamburg'un golleri ise 13'üncü ve 87'nci dakikada Olic'ten geldi.