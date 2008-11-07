Maçın ardından spor yazarları Galatasaray'ın zaferini nasıl değerlendirdi?



UEFA Kupası'ndaki temsilcimiz Galatasaray, B Grubu'nda oynadığı ikinci maçta Portekiz'in Benfica takımını Luz Stadyumu'nda 2-0 yendi. Maçın ardından spor yazarları Galatasaray'ın zaferini nasıl değerlendirdi? Şansal Büyüka, Mehmet Demirkol, Osman Tanburacı, Kanat Akkaya, Tanju Çolak, Ömer Üründül maçı yorumladı. Ortak görüş, Aslan'ın muhteşem oynadığıydı...





İşte spor yazarlarından Benfica zaferinin yorumu:





ŞANSAL BÜYÜKA - Kadıköy’e bir adım daha



Galatasaray’ın son dönemlerin en iyi oyununu ortaya koyduğunu ve haklı bir galibiyet aldığını belirtiyor ve bu skorla UEFA finalinin oynanacağı Kadıköy’e bir adım daha yaklaştığını vurguluyor ve ekliyor: “Yürü be Galatasaray... Yolun açık olsun...” Akşam



TANJU ÇOLAK - Avrupa tarifesi



Galatasaray’ın, Benfica karşısında oyuna çok iyi başladığını ancak ilerleyen dakikalarda rakip takımın oyunu dengelediğini ve karşılıklı gol pozisyonlarının ardından G.Saray’ın ikinci yarının ilk dakikalarında golü bulması ile maçtan galibiyet ile ayrıldığını ifade ediyor: “Emre hiç kullanmadığı ayağıyla topu dürterek hayatının golünü attı. Bu dakikadan sonra G.Saray seyredenlere deplasmanda bir takımın geriye yaslanmadan nasıl oynanırın dersini verdi.” Bugün





MEHMET DEMİRKOL - Gerçek bir orta saha



Galatasaray’ın Benfica karşısında gösterdiği performansın, sarı kırmızılı futbolcuların sistemin gereklerini net bir şekilde yerine getirmesinden kaynaklandığını, hücum ve orta saha oyuncularının bütünleşmiş görüntüsünün takdire layık olduğunu vurguluyor ve devam ediyor: “Galatasaray’ın orta saha imparatorları aslında birer futbol işçisi olduklarını hatırlayınca takım değer kazandı. Eğer bu bilinç sürerse, söylenen hedef muhtemeldir.” Milliyet





LEVENT TÜZEMEN - Avrupa ruhu



Galatasaray’ın bu sene deplasmanlarda gösterdiği kötü performansın, Benfica maçı öncesinde tedirginlik yarattığını ancak sarı kırmızılı futbolcuların ortaya oynadığını belirtiyor ve devam ediyor: “G.Saray, Benfica'da grup liderliği adına büyük bir zafer kazanırken takım halinde mücadele etti. Futbolcuların oyun disiplinleri ve yardımlaşmaları üst düzeydeydi.” Sabah







ÖMER ÜRÜNDÜL - Turun müjdesi!



Galatasaray’ın, Benfica karşısında ikinci yarıda ortaya koyduğu üst düzey oyunla maçı kazanmayı hak ettiğini, takım halinde gösterilen başarılı performansta Lincoln’un sarı kırmızılı forma altında en iyi oyununu çıkardığını ifade ediyor: “Bunlara Ayhan'ın her zamanki dinamizmi ve diğer oyuncuların da üst düzey mücadeleleri eklenince bu sonuç ortaya çıktı. Tecrübeli kaleci De Sanctis de skorda denge olduğu anda yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli pay sahibi oldu.” Sabah





OSMAN TANBURACI - Bu takım gruptan lider çıkar



Galatasaray’ın, ortaya koyduğu oyun neticesinde Benfica karşısında çok rahat bir galibiyet aldığını ve maçtan farklı ayrılamamasının tek sebebinin oyuncuların kaçırdığı sayısız gol pozisyonu olduğunu ifade ediyor: “Fener maçı arifesinde Galatasaray'a Lizbon'da piyango vurdu, yorulmadan Benfica'yı yendi. Galatasaray bu Grup'tan lider çıkar demiştim. Yanılmadım... Çünkü Galatasaray formasında sarının yanında kırmızı var.” Yeni Şafak





Kanat ATKAYA - Kadro cak-cak'ı



Yeni türeyen bir hadise var: "Maç öncesi kadro cak-cak"ı. Takım kadroları belli olduktan sonra ekranlarda takım listesine bakıp, oynanmamış maç üzerine fikir yürütülüyor. "Kadro cak-cak'çılığı" işte, başka bir şey değil. De Sanctis maç henüz ortadayken "Simoviç-Taffarel-Mondragon" ruhuyla bir kurtarış yaptı ki; Eurosport haftalık "kalecilere saygı" bülteninde kesin gösterir... Hürriyet



İlhan SÖYLER - Daha farklı olurdu



Galatasaray, Benfica'yı önce tartıya koydu, sonra da peş peşe darbelerle darmadağın etti. Demek ki isteyince oluyormuş. Senin elinde Lincoln, Arda, Baros gibi silahların varsa, böyle maçlarda yararlanacaksın. Nitekim bu oyuncular sahne alınca işi bitirdiler. Hürriyet