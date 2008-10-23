Kadıköy'den çıkış yokmuş, cidden mi?

İngiliz basını, Arsenal’in 5-2’lik galibiyetini ‘kinayeli’ başlıklarla verdi.



The Independent ‘Kadıköy’den Çıkış Yok’a gönderme yaparak ‘Cidden öyle mi? Arsenal beş gol attı, üç puanı kaptı. Hoşça kal Kadıköy ve çok teşekkürler’ ifadelerini kullandı. The Daily Telegraph da sonucu, ‘Arsenal’in 5 yıldızlı gecesi’ olarak niteledi





İngiliz basını zevkten dört köşe. Ada medyası, Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü maçında Arsenal’in Fenerbahçe’yi İngiltere’de 5-2 yenmesini zafer sarhoşluğu içinde manşetlerine yansıttı. Sonucu abartılı başlıklarla okurlarına duyuran The Daily Telegraph, sonucu tek cümleyle ‘Arsenal’in 5 yıldızlı gecesi’ olarak niteledi.



Ramsey’in son golünün sonuca mührünü vurduğunu kaydeden Telegraph, İstanbul’u ise Doğu’nun Batı’yla buluştuğu müthiş karşıtlıkları barındıran bir kent olarak betimledi. Haberde galibiyetin takımı grup liderliğine taşıdığının ve rövanşta Emirates’de Fenerbahçe’ye karşı alınacak ikinci bir galibiyetin işaretlerini verdiğinin altı çizildi.



The Independent ise, Arsenal’in genç ‘şok silahları’nın Fenerbahçe’yi dondurduğu başlığını kullanırken ‘Kadıköy’den çıkış yok’ sloganıyla da dalga geçen bir üslup kullandı: “Cidden, öyle mi? Arsenal beş gol attı, üç puanı kaptı. Hoşça kal Kadıköy ve çok teşekkürler.”



Haberde Arsenal’in Fenerbahçe’ye bu sonuçla Avrupa kupalarında evinde 15 maç sonra yenilgi yaşattığına dikkat çekilirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones’in güç durumda kalacağı tahminine yer verildi. Statta ‘ses duvarı’nın beklendiği gibi olduğunu, ancak Fenerbahçe’nin gururunun yerle bir edildiğini yazan gazete, ev sahibi takımın seyircisinin etkileyici ve gürültüyü daha da fazla hissettiren bir şekilde inşa edilmiş Şükrü Saracoğlu Stadı’na saatler önce gelmeye başladığını belirtti. ‘Kalabalığın susturulması’ deyiminin dün Arsenal için geçerli olduğu da yazılan haber-yorumda, “Bunun en iyi yolu gol atıp skor kaydetmekti. Arsenal de bunu iki dakikada iki kez gerçekleştirdi” diye yazdı.



‘Wenger’e yaşgünü hediyesi’



The Times gazetesi de başlığında Arsenal takımı teknik direktörü Arsene Wenger’in dünkü maçta genç silahlarını patlattığı benzetmesine yer verdi. Arsenal’in yaş ortalamasının 22 olduğuna işaret edilen haberde, “Bu takımın ortaya koyduğu 5 yıldızlı şov, Arsenal menajerini mutlu etti” denildi.



Arsenal’in ikinci tura yükselmek için önündeki üç maçtan bir galibiyet daha çıkarmak zorunda olduğunu hatırlatan The Times, “Bu da muhtemelen Fenerbahçe’yle Londra’da oynanacak rövanşta sağlanacak” yorumunda bulundu.



The Guardian gazetesi de alınan sonucun oyuncularının Arsene Wenger’e dün kutladığı 59. yaşgünü için bir armağan olduğunu yazdı. Wenger’in aslında geriye bakmaktan yana olmadığını, ancak takımının Fenerbahçe’yi kendi şamatacı seyircisinin önünde nasıl dağıttığını hatırlayınca bunu gururla yapmaktan geri duramayacağını yazdı. Önceki akşam savunmaya çekilen Fenerbahçe’nin, Arsenal maçından aldığı yaraların izlerini bir süre taşıyacağını kaydeden Guardian, “İki hafta sonra Emirates’i ziyaret ettiklerinde bu yaraların sızısını yine hissedecekler” görüşüne yer verdi. Fenerbahçe’nin bu sezon geçen sezondan farklı bir duruş sergilediği, Aragones’in yönetimindeki takımın ligde de bocaladığı öne sürülen haberde, takımın ‘Avrupa’nın elitleri arasında yer alma hayallerinin ise şimdilik sönmüş olduğunu iddiasına yer verildi.



Daily Mail gazetesi de Wenger’in, korkusuz genç takımının Fenerbahçe’yi kendi ‘bahçesinde’ 5-2 yenerek dağıtması sayesinde büyük bir gurur yaşadığını dün yazarken genç oyuncu Theo Walcott’un performansını övdü. (Radikal)

