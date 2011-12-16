-Kadıköy'den çıkış yok İSTANBUL (A.A) - 16.12.2011 - Spor Süper Lig'in 16. haftasında sahasında 18 Aralık Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, yaklaşık 2 yıllık süreçte ligde Kadıköy'deki maçlarda ortaya koyduğu performansla rakibine gözdağı veriyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarının desteğiyle performansını ikiye katlayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de 22 aylık bir süredir yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'naki son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında, 22 Şubat 2010'da Bursaspor'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-lacivertli ekip, bu tarihten itibaren yenilgiyi unutup, çıktığı 30 maçın 24'ünü kazandı, 6 da beraberlik aldı. 30 maçlık periyotta 78 puan alıp 12 puan yitiren sarı-lacivertliler, özellikle sahasında ortaya koyduğu bu başarılı performansla ligde üst sıralardaki yerini koruyor. -30 maçta 61 gol attı, 14 gol yedi- Sarı-lacivertli ekip 30 maçta rakip fileleri 61 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü. Bu sürede Kadıköy'de en farklı galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Ankaragücü'nü 6-0 yenerek alan Fenerbahçe, yine geçen sezon ilk hafta maçında Medical Park Antalyaspor'u 4-0, 13. haftasında da Bucaspor'u 5-2'lik farklı skorlarla mağlup etti. Sarı-lacivertli filelere 22 aylık periyotta Manisaspor 3, Eskişehirspor, Bucaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ankaragücü 2'şer, Beşiktaş ve Trabzonspor da 1'er gol attı. -Kocaman, Kadıköy'de lig yenilgisi görmedi- Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevinde 2. sezonunu geçiren Aykut Kocaman, takımıyla Kadıköy'de ligde yenilgi yaşamadı. Sarı-lacivertli takım, Kocaman yönetiminde Kadıköy'de 24 lig mücadelesine çıkarken, 19 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.