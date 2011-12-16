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Spor

Kadıköy'den çıkış yok

16 Aralık 2011 13:14

-Kadıköy'den çıkış yok -Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Trabzonspor'u  ağırlayacak Fenerbahçe, ligde kendi sahasında yaklaşık  22 aydır yenilmiyor -Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında, 22 Şubat 2010'da Bursaspor'a karşı alan sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 30 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik elde etti, rakiplerine 3 puan yüzü göstermedi -İki sezondur Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman, ligde takımıyla Kadıköy'de yenilgi üzüntüsü yaşamadı İSTANBUL (A.A) - 16.12.2011 - Serdal Kalaycı - Spor Süper Lig'in 16. haftasında sahasında 18 Aralık Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, yaklaşık 2 yıllık süreçte ligde Kadıköy'deki maçlarda ortaya koyduğu performansla rakibine gözdağı veriyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarının desteğiyle performansını ikiye katlayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de 22 aylık bir süredir yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'naki son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında, 22 Şubat 2010'da Bursaspor'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-lacivertli ekip, bu tarihten itibaren yenilgiyi unutup, çıktığı 30 maçın 24'ünü kazandı, 6 da beraberlik aldı. 30 maçlık periyotta 78 puan alıp 12 puan yitiren sarı-lacivertliler, özellikle sahasında ortaya koyduğu bu başarılı performansla ligde üst sıralardaki yerini koruyor. -30 maçta 61 gol attı, 14 gol yedi- Sarı-lacivertli ekip 30 maçta rakip fileleri 61 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü. Bu sürede Kadıköy'de en farklı galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Ankaragücü'nü 6-0 yenerek alan Fenerbahçe, yine geçen sezon ilk hafta maçında Medical Park Antalyaspor'u 4-0,  13. haftasında da Bucaspor'u 5-2'lik farklı skorlarla mağlup etti. Sarı-lacivertli filelere 22 aylık periyotta Manisaspor 3, Eskişehirspor, Bucaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ankaragücü 2'şer, Beşiktaş ve Trabzonspor da 1'er gol attı. -Kocaman, Kadıköy'de lig yenilgisi görmedi- Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevinde 2. sezonunu geçiren Aykut Kocaman, takımıyla Kadıköy'de ligde yenilgi yaşamadı. Sarı-lacivertli takım, Kocaman yönetiminde Kadıköy'de 24 lig mücadelesine çıkarken, 19 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. -30 maçlık yenilmezlik serisi- Fenerbahçe'nin kendi sahasında yaptığı son 30 lig maçında aldığı sonuçlar şöyle: 2009-2010: 24. hafta Fenerbahçe-Medical Park Antalyaspor: 1-0 26. hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor...........: 1-0 28. hafta Fenerbahçe-Kayserispor.............: 2-0 30. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş................: 1-0 32. hafta Fenerbahçe-Eskişehirspor...........: 2-0 34. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor.............: 1-1 2010-2011: 1. hafta Fenerbahçe-Medical Park Antalyaspor.: 4-0 3. hafta Fenerbahçe-Manisaspor...............: 4-2 5. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş.................: 1-1 7. hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği...........: 3-0 9. hafta Fenerbahçe-Galatasaray..............: 0-0 11.hafta Fenerbahçe-Eskişehirspor............: 4-2 13.hafta Fenerbahçe-Bucaspor.................: 5-2 15.hafta Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor.....: 2-1 17.hafta Fenerbahçe-Sivasspor................: 1-0 19.hafta Fenerbahçe-Trabzonspor..............: 2-0 21.hafta Fenerbahçe-Kayserispor..............: 2-0 23.hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa................: 2-0 25.hafta Fenerbahçe-Konyaspor................: 2-0 27.hafta Fenerbahçe-Bursaspor................: 0-0 29.hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor............: 1-0 31.hafta Fenerbahçe-İBB Spor.................: 2-0 33.hafta Fenerbahçe-Ankaragücü...............: 6-0 2011-2012: 1. hafta Fenerbahçe-Orduspor.................: 1-0 3. hafta Fenerbahçe-Manisaspor...............: 1-1 5. hafta Fenerbahçe-İBB Spor.................: 4-2 7. hafta Fenerbahçe-Samsunspor...............: 0-0 9. hafta Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor.....: 1-0 11. hafta Fenerbahçe-Eskişehirspor...........: 1-0 13. hafta Fenerbahçe-Ankaragücü..............: 4-2 (SEL-ÇET-KAF)

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