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Kadıköy'deki Suruç protestosuna polis müdahalesi

Kadıköy Boğa'da toplananlara polis müdahale etti

22 Temmuz 2015 00:03

Kobanê'yi yeniden inşa etme çağrısı üzerine Şanlıurfa'nın Suruç'ta toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri basın açıklaması yaparken gerçekleşen bombalı saldırıyı protesto etmek için Kadıköy'de toplanan vatandaşlara polisin gazla müdahale ettiği öğrenildi.

Suruç'taki patlamayı protesto etmek için Kadıköy Boğa'da toplananlara polis müdahale etti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen patlamayı protesto eden gruba polismüdahale etti. Göstericiler, polisin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesinin ardından dağıldı.

Suruç’ta yaşanan bombalı saldırıyı protesto için bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, Kadıköy Boğa Heykeli önünde toplandı. Yolu trafiğe kapatan ve yürüyüş yapmak isteyen göstericiler, polisin engeliyle karşılaştı. Polis, yürüyüşte ısrar eden gruba biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Grup, yapılan müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı.

 

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