Kadıköy'deki Suruç anmasında gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Kadıköy'de, Suruç katliamının 3'üncü yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan aralarında BirGün muhabiri Zeynep Kuray'ın da bulunduğu 14 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Kadıköy'de, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırının 3’üncü yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapan gruba polis müdahale etti; aralarında gazeteci Zeynep Kuray’ın da bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.

Kadıköy Rıhtım Polis Karakolu’na götürülen 14 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.