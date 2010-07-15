-KADIKÖY'DEKİ SİLAHLI SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - Kadıköy'de apartman yönetimiyle ilgili toplantıda iki kişiyi tabancayla, bir kişiyi de bıçakla öldüren eski yönetici Kemal Akın (61) yakalandı. Alınan bilgiye göre, Caddebostan'daki Türk Balık Adamlar Kulübü lokalinde 4 Temmuzda Erenköy Kantarcı Rıza Sokak'taki apartmanın yönetimine ilişkin düzenlenen toplantıda Yıldırım Sunder ile eşi Nesteren Sunder'i tabancayla vurarak, dalış eğitmeni Erhan Eraslan'ı da bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Kemal Akın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kemal Akın'ın, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüleceği bildirildi.