Kadıköy'deki kiliseye saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - KADIKÖY\'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi\'nin duvarına yazı yazdığı ve kapısının önüne çöp döktüğü iddia edilen kişi, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin olarak gözaltına alınan 45 yaşındaki Serdar K., emniyet işlemlerinin ardından bugün, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sevk edildi. Savcılık ifadesinde, kilisenin ön tarafına bir gün önce Atatürk posteri astığını söylediği belirtilen Serdar K.\'nın, \"Ertesi gün posterin yerinden indirildiğini görünce sinirlendim. 30 Nisan 2018 tarihinde de hatırlamadığım bir saatte kilisenin duvarına bahsi geçen yazıları yazdım, çevreden topladığım çöpleri de kapısına döktüm\" dediği öğrenildi. Serdar K., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Serdar K.\'yı, haftada iki gün karakola giderek imza vermesi koşuluyla serbest bıraktı.



